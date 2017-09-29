ЯКЩО НА ПРАВДУ. Директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран зазначає: «Профспілки за всю історію незалежної України не організували жодного страйку проти роботодавців. Але ті добре мобілізовують їх, якщо треба вкрасти черговий санаторій чи шматок землі. Цього разу на вулиці «проти медичної реформи» вийшли медичні профспілки. Вочевидь виборюють право на «чорні каси» та «побори». І все, звичайно, під гаслом «безкоштовної медицини». Тому що альтруїсти…»

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У «ПАВУТИНІ». Згідно з отриманими даними червневого моніторингу компанії Gemins, понад 19 мільйонів користувачів в Україні заходять в Інтернет за допомогою настільних персональних комп’ютерів чи ноутбуків; смартфонами для цього користуються 10 мільйонів осіб, планшети використовують 2,6 мільйона жителів України. Жінок серед цієї аудиторії на два відсотки більше, ніж чоловіків. Українська інтернет-аудиторія доволі молода — 51% користувачів становлять люди віком від 14 до 34 років.

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НА ЧВЕРТЬ БІЛЬШЕ. Протягом січня-червня 2017 року, згідно з даними Держприкордонслужби, Київ відвідало 688,47 тисячі іноземних туристів, що на 25,43% більше, ніж за аналогічний період 2016-го. Найбільше столицю України відвідують громадяни Ізраїлю, США, Німеччини, Білорусі, Туреччини, Великобританії, Азербайджану, Франції, Італії, Грузії. Очікується, що цьогоріч Київ відвідають облизько 1,4 мільйона іноземних гостей, а до 2020 року їх кількість становитиме не менше двох мільйонів щорічно. Україну за перше півріччя цього року відвідало 6,3 мільйона туристів. Це теж більше, ніж торік за цей період, — на 500 тисяч осіб. Найбільше їх прибуло з Молдови, Ізраїлю і Туреччини.

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ДЕРЖАВНУ ПРЕМІЮ імені О. Довженка 2017 року присуджено народній артистці України, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка, Герою України, члену Національної спілки кінематографістів України Аді Роговцевій — за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.

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«ВИТІК МІЗКІВ — ЦЕ ПРИРОДНІЙ СТАН? Протистояти цьому можна по-сталінськи — просто закрити країну, але не потрібно: це природний стан — перелив робочої сили з бідної країни в багату. Усі країни, які успішно пройшли модернізацію, пережили «витік мізків». Це їм не завадило розвиватися». Така думка економіста Олександра Пасхавера.

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ЮВІЛЕЙ «КАПІТАЛУ». 14 вересня 1867 року гамбурзьке видавництво «Отто Мейсен ферлаг» видрукувало перші примірники (всього їх було тисяча) грубезної книги німецького політемігранта, який уже 17 років проживав у Лондоні і якого тодішній прусський уряд розглядав як злісного і небезпечного ворога «існуючого державного ладу», а в нешироких колах, здебільшого німецької діаспори Лондона, вважали першорядним, блискучим філософом, економістом, соціологом та політичним журналістом. 700-сторінковий твір Карла Маркса (його ім’я стояло на обкладинці) під назвою «Капітал» (Критика політичної економії. Том І) мав унікальну долю і справив великий вплив на історію ХХ століття. Самого ж Карла Маркса, за результатами опитування Бі-Бі-Сі 1999 року, було визнано «найвпливовішим мислителем тисячоліття». Дивовижний факт: Маркс виніс вирок капіталізму, водночас його нещадний аналіз виразок і криз цієї системи сприяв її реформуванню і трансформації — і це, по суті, врятувало її.

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РОЗБИТЕ СЕРЦЕ. Переможець пісенного конкурсу «Євробачення-2017», що проходив у Києві в травні, португалець Сальвадор Собрал терміново госпіталізований до клініки у Лісабоні: хлопець потребує пересадки серця. Щира пісня 27-річного Сальвадора на сцені «Євробачення» про серце, «яке все витримає і зможе кохати за двох», розчулила глядачів. Як і історія самого співака, що з дитинства має ваду серця і потребує трансплантації цього органу. Завдяки Сальвадорові Португалія вперше здобула перемогу та прийматиме наступного року «Євробачення». А співак надіється, що знайдеться для нього підходяще серце — і він житиме.

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ЗАВЕДІТЬ СОБІ КІШКУ. Виявляється, ці милі пухнасті створіння не лише рятують від депресії, а й уповільнюють процеси старіння. До такого висновку дійшли вчені одразу кількох країн. Як стверджують дослідники з Мельбурна, навіть зображення «мурчишків» дають результат. Фото-графії котів діють навіть на тих людей, які живуть у стані хронічного затяжного стресу. Завдяки котам пацієнти швидше виходять із критичних станів. А от науковці з Торонто довели: муркотіння кота активізує в мозку ті ж центри задоволення, що і смачна їжа та алкоголь. Тому не дивно, що серед власників кішок набагато менше алкоголіків, ніж серед тих, хто їх не має. Медики радять гіпертонікам і метеозалежним частіше гладити котів. Цей процес знижує тиск, знімає напругу та спазми судин. А ще муркотіння кота прискорює регенерацію клітин та уповільнює старіння.

За інформаціями видань «Високий Замок», «Українське слово», «Україна молода», «Українська правда», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел