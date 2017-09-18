До нас їде одразу шість київських театрів

Любителів театрального мистецтва знову чекає «вереснева розрада» — уже XV Всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют», присвячений 130-річчю Леся Курбаса. Проходитиме він із 17 по 24 вересня одразу на трьох сценах: великій та малій академічного обласного драмтеатру ім. Т. Шевченка та академічного обласного театру актора і ляльки. У фестивалі візьмуть участь дванадцять театрів: шість київських, а також Волинський, Рівненський, Чернівецький, Львівський національний імені Марії Заньковецької і тернопільські — драматичний і театр актора і ляльки.

Щодо київських театрів, то жоден з національних на наш фестиваль не приїде. Натомість свої роботи покажуть менш знані широкому загалу за межами столиці, проте амбітні, експериментальні, провокативні, здебільшого молодіжні трупи. Це Київський академічний театр «Колесо», театр «Золоті ворота», «Дикий театр, що провокує», перфомативний театр BEDLAM, Києво-Могилянський театральний центр «Пасіка» та незалежна творча майстерня «сінемАтографЬ». Відповідно вони покажуть комедію М. Куліша «Блаженний острів, або Отак загинув Гуска», живу історію П. Ар’є «Кольори», виставу про жінок «Бути знизу» за п’єсою Ю. Тунікіної, трагедію Ф. Гарсія Лорки «Криваве весілля», анекдот з антрактом М. Гершензона «Хелемські мудреці» та драму-феєрію І. Карпенка-Карого «Пристрасть».

А що привезуть на п’ятнадцяті «Тернопільські театральні вечори» сусідні обласні театри? Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка запропонує комедію Альдо Ніколаї «Любов до скону», Рівненський покаже рок-оперу Г. Татарченка та Ю. Рибчинського «Біла ворона», Чернівецький заінтригує історією кохання з антрактом за мотивами п’єси Айвона Менччела «Сяй, мій божевільний діаманте!» Заньківчани покажуть «Украдене щастя» за п’єсою Івана Франка у постановці зоряного подружжя народних артистів України Федора Стригуна і Таїсії Литвиненко. Такого «Украденого щастя» ми ще не бачили: майже тригодинне дійство, 60 осіб на сцені… Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки зіграє казку про мамине благословення О. Дмитрієвої «Василина». А господарі фестивалю закриватимуть його у неділю, 24 вересня, останньою прем’єрою минулого сезону, музичною комедією «Сорочинський ярмарок» за М. Гоголем. Водночас вона відкриє і новий театральний сезон.

Організатори фестивалю обіцяють: на шанувальників Мельпомени чекає яскравий різноплановий театральний тиждень. Є вистави, розраховані на молодіжну аудиторію, тож хотілося б бачити на них як, зрештою, й на інших більше молоді. Розширено цьогоріч й поняття «дебют». Відзначатимуть кращі дебютні роботи не тільки режисерів, а й акторів, драматургів, балетмейстерів, сценографів. Окрім головного, на фестивалі працюватиме і журналістське журі, як за світлої пам’яті Михайла Форгеля, засновника та організатора нашого фестивалю.

Отож післязавтра, 17 вересня, театр запалює фестивальні вогні та чекає на свого вірного, люблячого й шляхетного глядача.

Галина САДОВСЬКА.

Фото Віри Перун