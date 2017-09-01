Дороговартісні ревнощі

Чоловік шантажував коханця своєї дружини, аж поки не потрапив до рук правоохоронців.

Коли чоловік перебував на заробітках за кордоном, у дружини з’явився коханець. Повернувшись додому, благовірний дізнався про зраду і вирішив по-особливому відімстити. Він розлучився з дружиною, а коханцеві почав телефонувати і погрожувати фізичною розправою, поки той не заплатить тисячу доларів.

Так тривало місяць, поки залицяльник не витримав і звернувся в поліцію. Правоохоронці ж узяли зловмисника, коли потерпілий передавав йому перші 200 доларів. Чоловікові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 189 Кримінального кодексу. Також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

О. ЯКУШКО.

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