«Файне єднає» нових тернопільців із місцевими

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартував грантовий проект підтримки внутрішньо переміщених осіб «Файне єднає». Сума гранту — 11 тисяч євро. У його рамках протягом року у Файному місті відбудеться понад півсотні різнопланових заходів, що допоможуть новим тернопільцям прижитися в місцевій громаді.



Угода про співробітництво між Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та управлінням культури Тернопільської облдержадміністрації вже укладена. Її мета – «консолідація зусиль сторін у реалізації проекту «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення в Україні», що впроваджується МОМ за підтримки Європейського Союзу».

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек до нашої обласної книгозбірні для дітей завітав радник Міністерства соціальної політики України з питань внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківській області Олексій Многолєт, що поки виконує обов’язки радника й на Тернопільщині. На зустріч із Олексієм Вікторовичем переселенці прийшли зі своїми проблемами, багато з яких можуть розв’язати лише зміни в законодавстві. Чимало спірних ситуацій потребують втручання юристів і вирішення через суд. Проте в багатьох питаннях новим тернополянам дуже важливо відчувати, що вони стали частинкою громади, і вже не самі на шляху до відстоювання своїх прав.

За словами директора бібліотеки Надії Новіцької, ідея допомогти вимушеним переселенцям та їхнім дітям адаптуватися в Тернополі виникла в колективу з приходом до нього донеччанки Юлії Прус. Дізнавшись про понівечену війною долю її родини, перейнявшись проблемами людей, котрі приходили до Юлі на роботу, реєструючи дітей нових тернопільців як читачів, бібліотекарі замислилися, як іще вони можуть їм допомогти, крім як запропонувати потрібну книжку чи комп’ютер з Інтернетом.

І оскільки вже мають чималий досвід написання грантових проектів, то почали шукати у Всесвітній мережі тематичні пропозиції. Так натрапили на сайт МОМ, де організація саме оголошувала конкурс для громад щодо адаптації вимушено переміщених осіб. Через два тижні з часу відсилання вже підготовленого проекту Тернопільська обласна бібліотека для дітей отримала від фонду повідомлення про його підтримку.

— Відтак ми створили ініціативну групу, до складу якої ввійшли працівники бібліотеки, внутрішньо переміщені особи, представники громадських організацій, психологи, — розповідає Надія Семенівна. — І фахівці з Києва провели для них тренінг із питань реалізації проекту, аби ефективно освоїти за рік 11 тисяч євро. Спершу нам складно було навіть уявити, на що можна розписати таку суму. Але разом із новими мешканцями нашого міста склали перелік заходів. Їх понад півсотні, і тільки перелік обладнання, інвентаря, роздаткових матеріалів для них зайняв десять сторінок.

У рамках проекту «Файне єднає» з ініціативи переселенців запрацює «Бібліоняня»: батьки зможуть залишати в бібліотеці на годину-дві своїх маленьких діток. Їх бавитимуть на волонтерських засадах мами інших дітей і студентки-вчителі. Таким чином і малеча буде під наглядом, поки батьки розв’язуватимуть свої поточні проблеми, і нові тернопільці потоваришують із місцевими, творячи добру справу.

Серед інших заходів проект передбачає висадження «Алеї єднання». В одному з парків міста переселенці й представники місцевої громади посадять 20 катальп. Із надією, що вони, як і люди, вигнані з рідних домівок війною, приймуться, глибоко вкорінившись у тернопільську землю.

Передбачає проект і участь переселенців у загальноміських святах, і спортивні змагання, і концерти, й туристичні краєзнавчі походи, і правові консультації, різноманітні майстер-класи тощо. Усе потрібне для цих заходів — від паперу, писачків, фарб, килима, пеленального столика і до туристичного спорядження, ноутбуків, портативного проектора, акустичної системи закуплять грантодавці. Перші партії матеріалів уже почали надходити.

— Живих коштів нам ніхто не дає, — зазначає Надія Семенівна. — Ми вказали захід і необхідне для нього обладнання із вказівкою, чого саме, скільки, за якою орієнтовною вартістю і за яким посиланням треба придбати. Наша бібліотека всі речі та обладнання візьме на баланс — і навіть після завершення проекту громада зможе всім цим користуватися.

Книгозбірня в цьому проекті — як координатор між громадою і новими тернополянами, бо ж гуртує довкола себе людей різного віку. Всі ми повинні працювати задля того, аби наші діти жили комфортно, аби ті, хто приїхав до нас, відчули, що Україна єдина.

…Нагадаємо, що з 2002 року обласна бібліотека для дітей реалізовує вже четвертий грант. Її комп’ютерний центр, «Бібліомістечко», проект «Повір у майбутнє» для сиріт і напівсиріт утілені в життя завдяки грантовим коштам. Бібліотекарі кажуть, що такі проекти — єдиний на сьогодні шанс для вітчизняних книгозбірень дотягнутися до сучасного рівня обслуговування користувачів, відповідати їхнім запитам і поволі перетворюватися в інформаційні центри, осередки інноваційного розвитку громад.

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