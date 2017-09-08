Гайда на «Форум видавців»!

Із 13 по 17 вересня відбуватиметься головна культурна подія України, найбільший книжковий ярмарок та літфест Центрально-Східної Європи — 24-й «Форум видавців у Львові». У Палаці Мистецтв та ще в понад 40 локаціях на нас чекатиме близько тисячі заходів. Фокусна тема цьогорічного форуму — «Точка творення».

Традиційно відбудуться вже 12-тий Львівський міжнародний літературний фестиваль, вручення премії «Найкраща книжка форуму—2017», ніч поезії та музики.

Під час форуму можна буде поспілкуватися не лише з вітчизняними письменниками, а й із літераторами з-за кордону, придбати їхні нові книжки з автографами, зробити селфі з улюбленими авторами.

Видавництва України підготували для читачів багато новинок і їхніх презентацій. Форум запропонує багато цікавого для людей різного віку, професій та уподобань.

На фото: миттєвості 23-ого «Форум видавців». Казки Сашка Лірника щоразу збирають багато слухачів; Антін Мухарський; черга за автографами Фредеріка Бегбедера; Фредерік Бегбедер; тернопільська письменниця Ірина Мацко.

Фото Андрія КОСТИШИНА