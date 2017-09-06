І ЛУНАЛА ПІСНЯ В ОЗЕРЯНАХ

ЛІТО — ПОРА ВЕСЕЛОЩІВ, УСМІШОК ТА СВЯТА. НЕДАРЕМНО САМЕ В ЦЮ ПОРУ РОКУ МІСТА ТА СЕЛА УКРАЇНИ ВІДЗНАЧАЮТЬ СВОЇ ДНІ НАРОДЖЕННЯ. А ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СЕЛА ЦЕ ОСОБЛИВЕ СВЯТО. ДЕНЬ, КОЛИ МОЖНА ЗАБУТИ ПРО ЩОДЕННУ ПРАЦЮ ТА ВІДВОЛІКТИСЯ ВІД БУДЕННОСТІ. З КОЖНОЇ ОСЕЛІ СЕЛЯНИ ЦІЛИМИ СІМ’ЯМИ, ДОРОСЛІ Й ДІТИ, ЗБИРАЮТЬСЯ НА ОДНУ З НАЙБІЛЬШ ОЧІКУВАНИХ ПОДІЙ ЛІТА — ДЕНЬ СЕЛА.

А жителі Озерян, що на Бучаччині, чекали цієї події ще більше, бо за роки незалежності України такого свята не проводили. Дебютний день села, який відбувся наприкінці літа, у велике свято Успіння Пресвятої Богородиці, зібрав у центрі села не тільки його жителів, а й людей із довколишніх населених пунктів.

Більш ніж півтисячоліття, а саме 568 років виповнилося цьому мальовничому селу. Його жителі пишаються його красою та затишком. Розлогі поля, невеличкі ставки, що віддзеркалюють верховіття дерев, маленькі вулички, які зберігають особливий спокій…

Відзначення дня села розпочалося спільною молитвою селян біля статуї Матері Божої, відтак гуртом вирушили до будинку культури, біля якого розпочалася концертна програма. З вітальним словом виступили отці Павло Двуліт та Ігор Довганюк. До присутніх звернувся і голова Озерянської сільської ради Андрій Сиротюк, який зазначив, що день села — це свято, що згуртовує всіх жителів у дружню громаду.

— Доля кожного із сіл є частковою історією нашої держави, — зауважив Андрій Сиротюк. — Щоденна праця та любов до рідної землі заслуговують на глибоку повагу. Особлива шана та подяка людям старшого покоління, чия мудрість і життєвий досвід допомагають сьогодні молоді відроджувати наше село, культуру, славетні традиції минулого. Нам пощастило жити в чудовому селі, що розташоване між двома районними центрами. На території села розміщені загальноосвітня школа I—III ступенів, дитячий садочок, який є одним із найкращих у районі, будинок культури, амбулаторія, відділення поштового зв’язку. Ми маємо пишатися тим, що тут народжуються та зростають покоління талановитих і працьовитих людей, які прагнуть зробити Озеряни селом європейського зразка.

Упродовж свята у кожному слові ведучих концертної програми Марії Бойчук та Оксани Козовик проглядалася велика любов до рідного села, якою вони ділилися з односельцями. Вони зауважили, що на святі найпочеснішими гостями є велика родина жителів села Озерян — від найменшого до найповажнішого. Тому багатьох нагородили грамотами. Зокрема, Марію Михайлівну Николаїшин як найстаршу жительку села (102 роки). Зазначили, що незважаючи на вік, вона іскриться оптимізмом. Відзначили й найстаршу подружню пару Івана та Марію Олійників, які вже 57 років живуть пліч-о-пліч.

Так повелося, що в сучасній сім’ї зростає одна-дві дитини. Сьогодні й у селі важко знайти багатодітну родину. Однак у сім’ї Пасічних підростає четверо дітей: троє хлопчиків та дівчинка. Маму дітлахів Наталію Пасічну нарекли «Матір’ю-героїнею села Озерян». Відзначили й пару, які першими цьогоріч стали на весільний рушник — Івана та Марію Андрусишиних. А першими озерянську сільську родину цього року поповнила сім’я Івана та Оксани Масників — у них народилася донечка Злата.

Пишається село і своєю жителькою Оксаною Руткою, яка сьогодні служить за контрактом у Збройних силах України. За виховання дочки подякували матері Надії Рутці.

Упродовж чотирьох годин концертної програми жителів Озерян розважали танцями, піснями, конкурсами. Ігнатій Рудий розповів присутнім історію рідного села. Лілія Бойко та Наталія Процко виконали пісню «Село моє», слова і музика якої належать жительці Озерян Марії Стельмах. Неабияк зарядили позитивом дорослих і малих дівчата з гурту «Озерянський батальйон». Акторським талантом поділилися в комедійних сценках «Дві куми» і «Випадок в селі» Любов Дека й Зоряна Дуляк та Галина Гнатів і Йосип Сава. Гуморесками веселив і житель села Василь Прийван.

Гуцульські, східні, спортивні, українські — якими тільки танцями не запалювали сільську сцену танцювальні колективи, з котрими працює Марія Салевич. Танцювали навіть наймолодші учасники свята. До заходу також залучили церковний хор і фольклорно-етнографічний ансамбль. Проводили й у цей день конкурс на найдовшу дівочу косу. А також позмагалися в силі та спритності під час спортивних змагань з волейболу, перетягування канату та під час конкурсу «Хто спритніший». Виконуюча обов’язки директора місцевого будинку культури Ірина Блага, яка створювала сценарій концертної програми, зазначила, що вони намагалися зробити свято насиченим та цікавим кожному, щоб цей день залишився у пам’яті кожного жителя Озерян.

Фото авторки