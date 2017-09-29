ІСТОРІЇ ПРО РАДІСТЬ НАДІЙКИ ГЕРБІШ

— В ОСНОВІ ЦІЄЇ КНИЖКИ — БІБЛІЙНІ ІСТОРІЇ, У ЯКИХ Є ТЕ, ЧОГО НЕ ПОМІЧАЄШ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ЧИТАННЯ. ГЛИБШІ СЕНСИ, КОТРІ ЗНАХОДИШ ПІСЛЯ ПЕРЕЧИТУВАННЯ, — КАЖЕ НАДІЙКА ГЕРБІШ, ПРЕЗЕНТУЮЧИ «15 ДІЄВІДМІН РАДОСТІ» В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ КНИГАРНІ «Є».

Задум з’явився у грудні 2013 року, коли «майже все в моєму житті застигло в режимі очікування: я чекала свою першу дитину, а в моїй країні й великому світі довкола неї саме розгорталася велика драма, яка змінила і змінює мільйони людських доль…» — пригадує авторка. Тоді Надійка вишукувала місця в Біблії, котрі говорили про радість – передусім про радість очікування, потім ці фрагменти захотілося зібрати докупи. Тоді й народилася думка написати такий ось «щоденник радості».

«15 дієвідмін радості» — це 15 біблійних історій у сучасному літературному аранжуванні. Є історії про радість віри, звільнення, спілкування, дивацтва за Його словом, цілісності, послуху, мабуть, не випадково п’ятнадцята радість — Божого милосердя. Серед героїв збірки — Авраам, Сара, Адам, Єва, Марта, Марія, Закхей…

— Ось історія про Вартимея, — каже авторка. — Я хотіла відійти від простого сюжету, де йдеться про те, як людина, котра хотіла бачити, покликала Ісуса, попросила зцілення, Він прийшов, зцілив — і на тому кінець, усе прекрасно. За тим ховається щось глибше. Можна припустити — жебракуванням Вартимей заробляв, щоби утримати стареньких батьків — це все, що він вмів робити, по суті, це й було його роботою. Тож коли Вартимей вирішив просити Ісуса про зір, він разом із цим вибирав нову ідентичність. Тому текст і називається «Радість звільнення — Вартимей». Я вибирала ті історії, де можна погратися зі стереотипами і повернути звичайне їх трактування в нове русло. Приміром, розповідаючи про Гедеона, не писала про нього, як про великого переможця, яким ми звикли його бачити. Ні. Я зобразила його як людину, котра постійно боялася, сумнівалася. І, думаю, найбільшою його перемогою було те, що він повірив. Історію про нього я назвала «Радість підтвердження — Гедеон».

Модератор зустрічі Юрій Матевощук нагадав, що у світі біблійний фікшн дуже розвинутий і, зокрема, у Польщі такі книжки дуже добре продаються, в Україні ж ця ніша поки майже порожня, а зразки таких текстів — новинка.

— Вважаю, коли в Україні буде більше авторів, котрі писатимуть біблійний нон-фікш, такі книжки з’являться на полицях бестселерів, — коментує письменниця. — Нашому книговиданню ще потрібно дорости до того, щоби прийняти інакшість і не зважати на стереотипи.

Надійка не дарма наголосила на відкритості щодо бачення Святого Письма зокрема й канонів загалом:

— «15 дієвідмін радості» — мій спосіб показати Біблію не як догму. Це спроба переосмислити її розповіді. Я намагалася написати книжку, яка зачепить читачів. Мені було складно — людині, котра пише світські тексти, приймаючи чітку християнську позицію, написати текст на основі Біблії, використовуючи багато цитат з неї. Крім того, це було моє випробування: чи готова я вийти на світський ринок із біблійною книжкою, до того ж такою, що кидає виклик традиційному баченню.

До речі, розповідаючи про заплановане, Надійка Гербіш розповіла, що для видавництва «Свічадо» готує devotionals – своєрідні розмірковування над Святим Письмом для дітей.

— Ця книжка теж виклик — написати її треба так, аби вона була прийнятна для представників усіх християнських конфесій. Тобто грунтуватися має на тій біблійній основі, що спільна для всіх, — пояснює письменниця.

Фото авторки