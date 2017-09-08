Із небес на грішну землю

Перед проведеним минулої суботи в групі «І» повторним матчем сьомого туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2018 року збірні України і Туреччини мали ледве не ідентичні показники. Суперники, яких віднедавна очолив Мірча Луческу, випереджали наших земляків хіба завдяки на один бал кращій різниці забитих і пропущених м’ячів.

Тож, нагадаю, глядачі на переповненій арені харківського стадіону «Металіст», як і багатомільйонна телевізійна аудиторія співвітчизників, були надзвичайно приємно здивовані грою, продемонстрованою підопічними Андрія Шевченка під час двобою з одним із трьох головних конкурентів на перемогу чи на друге місце, яке теж залишає шанси посперечатися за путівку до фіналу на стадії плей-оф. Натиск, з яким «одинадцять надій» кращого свого часу футболіста планети взялися зі стартових хвилин штурмувати захисні редути суперників, після фінального свистка інакше, як тотальним, не було ані найменшого бажання називати. Навіть незважаючи на те, що два переможні голи Андрій Ярмоленко забив після результативних помилок іспанської бригади арбітрів.

Та на цьому справа, звісно, не завершилася. Проведені минулого вівторка другі поєдинки вересневої серії матчів змусили, щонайменше, двох претендентів на перемогу в групі опуститися з небес на грішну землю. Передусім співвітчизники Домагоя Віди після візиту до Туреччини змушені були відкласти гучне святкування в тамтешніх пивних барах. Підопічні Мірчі Луческу після харківського фіаско спромоглися таки забути про властивий їм «романтичний» футбол і в надзвичайно напруженій боротьбі наприкінці зустрічі забили єдиний переможний гол — 1:0 на користь збірної Туреччини.

Переможний результат, звісно, не міг не порадувати колишнього наставника донецького «Шахтаря» і водночас повеселити українських фанатів властивою румунському спеціалістові «об’єктивністю». Якщо іспанські рефері, на його думку, в Харкові, не соромлячись, допомагали українцям, яких нині тренують його іспанські колеги, то угорський суддя Віктор Кашшаї, без сумніву, кращий арбітр «усіх часів і народів». Одинадцятиметровий же у ворота господарів на початку зустрічі не призначив через помилку, від якої на планеті Земля «ніхто не застрахований».

А коментарі, видані Андрієм Шевченком після ганебної поразки збірної України в Рейк’явіку від збірної Ісландії (0:2), чесно кажучи, сумно було читати. Чи так уже не мав слушності Містер, коли стверджував трьома днями раніше, що збірну України тренують іспанці, чи хто ще там. Адже для офіційного наставника збірної України, який перед тим взагалі(!) не мав досвіду тренерської роботи, поразка від одного з головних конкурентів не стала «большим разочарованием»?! Тим більше, що з тренерським штабом не сумнівався: гра буде «тяжелой», а її підсумок визначився одним моментом, коли суддя зарахував «спорный гол».

Пане Андрію! При всій повазі до вас, як до колишнього футболіста світового класу, ніхто не дозволить зневажати земляків-уболівальників. На відміну від вас, хіба Євгенові Коноплянці можуть подякувати за гру. Решта — або настільки фізично знесилені, що з чотирьох проведених за чотири дні таймів, останній уже далеко не вперше провалять, або, що набагато гірше, наслухавшись компліментів, ледве не зірками планетарного рівня себе уявили.

Два завершальні тури відбіркового турніру в групі «І», які відбудуться 6 і 9 жовтня, продемонструють, без сумніву, хто серед квартету є найсильнішим. Перемігши спочатку вдома фінів, хорвати «кістьми ляжуть», аби не програти на виїзді українцям. А їхнім імовірним конкурентом на перемогу в групі (мінімум — на друге місце) має всі шанси стати переможець іншого матчу, запланованого на п’ятницю, 6 жовтня, Туреччина — Ісландія. Хіба нічийний підсумок останньої із згаданих зустрічей знову подарує українцям шанс напряму пробитися до фіналу світової першості. За допомогою, звичайно, двох перемог — спочатку у виїзній зустрічі з косоварами, а пізніше і в домашній із хорватами.

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