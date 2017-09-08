Йосипівці – 485!

Йосипівка відзначила поважний ювілей — 485 років від першої писемної згадки про село. Урочистості з нагоди цієї дати розпочалися з Божественної Літургії в храмі Пресвятої Трійці.

Опісля біля братської могили вшанували бійців, котрі загинули за волю України. Тоді мешканців Йосипівки запросили на концерт.

Він розпочався з виступу сільського голови Миколи Кухаришина. Тоді слово надали місцевому пароху отцю Володимиру Шевціву. Завітали на дійство і представники районної та обласної влади. Директор музею «Зборівська битва» Богдан Макогін та начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Тернопільської ОДА Ярослав Пелехатий вручили жителям села почесні грамоти.

Піснею привітали Йосипівку дзвінкоголосі гості Оля Дмитрюк, Уляна Білик, Павло Холява, дует у складі Надії Гнатюк та Ганни Гуменної. Шквал оплесків зірвали народні аматорські гурти «Край» (керівник — Михайло Яріш) і «Благовіст» (керівник — Анатолій Рум’яний). У світ танцю переніс публіку шоу-балет «Каприз» (керівник — Марія Гузар).

Показали свої таланти і йосипівчани: аматорський хор у складі Ганни Чеснович, Володимира та Василя Шперналів, Марії Романів, Параскевії Порплиці, Марії Шуль та Михайла Бутрина вразив виконанням повстанських пісень, а фінальне жартівливе попурі не залишило байдужим нікого.

Подарували гостям свята вокальні композиції сестри Надія та Любов Романіви, прочитала поезію маленька україночка Анастасійка Бригідир, потішив гуморесками уродженець села Степан Бурак.

Громада села щиро вдячна усім, хто долучився до організації та фінансової підтримки свята: Марії Шперналь, Наталії Зятківській, Юрію Буховському, а також Годівська сільська рада і головний агрономі ПАП «Агроінвест» Роман Іваськів.

Марія ГУЗАР

с. Йосипівка Тернопільського району.

Фото авторки