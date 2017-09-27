Корупція від парти

Але вже в нас мудрі діти, же страх. Ще ходити сі не навчило, а вже телефон у руках тримає. Ще читати добре сі не навчило, а вже в комп’ютері таке витворає, же нам, старим, тілько очима кліпати встигай і за тов «мишов» дивисі. Про школу мовчу.

Розказувала мені якось сусідка, же вичитала таке: в Києві їдна дівчинка дуже хтіла старостою в класі стати. Но її не вибрали. То вона на другий рік роздала по гривні всім однокласникам, і вони за ті гроші її вибрали. А ви кажете «політики-хапуги», «чиновники-хабарники». Во понадивляютьсі діти, що в нас сі творит в державі і вдома, і собі пробуют. Тато з мамою носят вчительці гроші за гарні оцінки — і мале буде знати, що можна всьо здобути, лиш би в поляроші шелестіло. Отак-то в нас корупція «росте» — ще від парти. Чи то від садка? А чи ще від роддому?

І як те мале виросте, піде в інститут, купит диплом, потім — роботу, буде воно чесно працювати? Та ніколи в світі! А ми сі жалієм на депутатів і чиновників, дорослих дядьків. Правда, за роки тая малеча, же нинька купує си «посади» в класі, буде без задньої думки купувати інші посади і казати, що то так має бути. Бо наразі наші властьімущі ще хоць брешут, же вони чесні й патріотичні та й на некорумпованих ідеалах виховані.

Но не будем про сумне. Єдине місце, де в нас корупції нема, то кухня. Купити готове їдло можна в магазині, но на кухні тре рихтувати, і причому — чесно.

Нинька тримайте ще два рецепти салатів від тернопільця Богдана Маюка.

Беремсі спершу за «Петронелю». Я рихтував на себе їдного, то для такої порції взєв 150 грам голландського сиру, дві сосиски, два яйци, дві шклянки шампіньйонів і їдну редиску. Сир, сосиску і яйце покришив на кубики, гриби порізав дрібонько і підтушив із цибулькою, редиску порізав на кружальця. Всьо то вимішав, посолив і поперчив, а на остаток додав майонез, небагато, правда, хто як любит. Для другого салату «Зигзаг» пан Богдан пропонує взєти довгозернистий рис, моркву, куриче філе, консервовані ананаси, чорні оливки без кісточок і горіхи. Дороге, правда, задоволення, але як будете мати зайві гроші і дорогих гостей, то рихтуйте. На невеличку порцію відваріт шклянку рису, тоди промийте і висипте в друшляк, най зайва вода стече. Окремо відваріт зо дві морквині і зо 200 грам куричого філе. То всьо, а ще — ананаси поріжте на кубики, оливки — на кружальця. Тоди всьо перемішайте, додайте сіль, перец і, як любите, то ще якусь приправу. Опісля заправте майонезом, а зверха притрусіт подрібненими горішками.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича