МАЯК, ЩО ВИЗНАЧАЄ ШЛЯХ

ДЗВОНИК У ЦІЙ ШКОЛІ СКЛИКАЄ УЧНІВ НА УРОКИ ВЖЕ СОРОК РОКІВ ПОСПІЛЬ. У ВЕЛИКЕ СВЯТО УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В 1977 РОЦІ ВІДЧИНИЛИСЯ ДВЕРІ ЖИЗНОМИРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І—ІІІ СТУПЕНІВ, ЩО НА БУЧАЧЧИНІ.

Сорокарічний ювілей школи зібрав численну кількість людей. Учителі, учні, випускники, жителі села — здавалося, свято не залишило байдужим нікого. Мелодійне звучання духового оркестру «Ветеран» скликало на святкування людей з кожного куточка села та за його межами. Це й не дивно, адже для жителів Жизномира школа є гордістю. Вона входить у п’ятірку найкращих загальноосвітніх шкіл Бучацького району.

Однак це не єдине досягнення цього навчального закладу. Школа першою у районі перейшла свого часу на п’ятиденне навчання, першими тут почали вивчати основи християнської етики. Славиться і першістю у відродженні в районі дитячо-молодіжної організації «Пласт».

Згуртований учительський колектив на чолі з директором Олегом Тарасовичем Сусликом своїм основним і першим завданням вважають усебічний розвиток учнів, тому недарма девізом школи обрали народну мудрість: «Хто стоїть на місці, той відстає». Педколектив налічує 39 вчителів, половина з яких — учителі вищої категорії, сім старших вчителів, один учитель-методист та ще один відмінник освіти України. Педагоги залучають дітей до участі в позакласних заходах, гуртках, спортивних секціях. Вважають, що саме від них, учителів, залежить, чи розвине дитина свої природні задатки і чи виросте вона яскравою особистістю.

Олег Суслик, який уже тридцять років на посаді директора школи, щиро радіє успіхам колективу та своїх учнів. Останні беруть участь і здобувають призові місця у таких предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах, як «Кришталева сова», «Олімпус», «Лелека», «Кенгуру», «Юні знавці Біблії», «Патріот» тощо. Неодноразово учні Жизномирської школи ставали призерами конкурсів декламаторів, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка. Мають діти і спортивні досягнення, зокрема у футболі, баскетболі, волейболі, настільному тенісі, легкій атлетиці.

Сьогодні в Жизномирській ЗОШ навчається 191 учень. Першого вересня прийняли у свою шкільну родину 26 першачків. А за довгих сорок років випустили з шкільного гніздечка понад дві тисячі учнів, багато з яких прибули до школи на святкування її річниці.

Художник Роман Лесів — перший випускник цієї школи. У 1977 році, закінчивши восьмирічку, прийшов сюди навчатися у 9 клас. Пригадує, як вразили його та однокласників великі просторі класи, залиті сонячним світлом.

— Ми були приємно здивовані новою школою. Класи великі й дуже красиві. Та й учнів тоді було багато. Мій клас ділився на «А» і «Б». В одному було 24 учні, у другому — 25. Ми були першими учнями-старшокласниками. Пам’ятаю, як тодішній директор школи Нестор Михайлович Височанський говорив нам, що ми у школі найстарші й на нас покладають великі надії. Тоді, у 1977-му, ми допомагали довести до ладу школу, — розповів Роман Лесів.

У день святкування сорокаріччя навчального закладу на виставці представили художні роботи пана Романа, а саме 20 графічних акварельних картин, пов’язаних з історією Жизномира та Бучача. Окрім цього, гості свята мали змогу ознайомитися із самобутніми роботами умільців української вишивки та виробів з дерева: Марії Клим, Лесі Зельвах, Надії Зозуляк, Діани Войціцької, Степана Іванціва.

Про те, що Жизномирську школу люблять і гордяться нею, свідчила присутність багатьох гостей: директора Бучацького колегіуму ім. Святого Йосафата отця Іринея, отця Василя Бігуна, голови Бучацької райдержадміністрації Віталія Бебиха, голови Бучацького територіального центру соціального обслуговування Андрія Лисого, депутата районної ради Ігоря Савчука, керуючого справами Бучацької райради Василя Григоришина, директора Бучацького районного будинку культури Руслана Крупи, вчителів, які в різні роки працювали у школі, та багатьох інших.

Прибули на свято і колишній голова сільської ради Григорій Кікоть, за каденції якого будували школу, та перший директор Жизномирської ЗОШ Нестор Височанський.

Григорій Кікоть пригадав, як будувалася школа. Зазначив, що до цього доклали багато зусиль, адже зводили її в короткий термін.

— Нашу школу вирішили побудувати з нагоди 60-річчя Жовтневої революції, — розповідає Григорій Кікоть. — Будівництво велося за державні кошти, й основним питанням було, де її будувати. Колгосп «Авангард» пропонував розмістити її на межі двох сіл Жизномира та Сороків. Але це було не вигідно, бо довелось би далеко добиратися дітям з обох сіл. На користь Жизномира стало те, що в нас було близько 280 учнів. Будівництво велося в дуже швидкому темпі, бо школу мали здати в експлуатацію першого вересня 1977-го. В останні місяці будівництва залучали батьків майбутніх учнів.

За сорок років школу очолювали Нестор Височанський, світлої пам’яті Лариса Мушанська, Дар’я Дем’янчук та нинішній директор Олег Суслик.

Нестор Височанський розповів, що вже через рік після початку будівництва школа запрацювала. Навесні 1977 року вже був готовий перший поверх, будувався другий. На першому поверсі одразу обладнали кабінет математики. Нестор Михайлович зауважив, що це був перший кабінет у незакінченій школі на території області. Незадовго відкрили й кабінет української мови та літератури. До початку четвертої чверті у школі було 16 навчальних кабінетів.

Цікаво те, що в Жизномирській ЗОШ зберігся лист до молоді 2017 року, який писали учні в 1977-му. Хоч лист повністю просякнутий пропагандою, його все ж зачитали, бо, як зауважив директор школи Олег Суслик, «з історії слів не викидають». Цей лист озвучили Любов Бендина та Іван Чеханівський. Саме вони в далекому 1977-му закладали лист у стіну школи. А теперішні школярі вирішили продовжити традицію і заклали на місці попереднього звернення до молоді 2027 року.

Свято в Жизномирській школі тривало впродовж всього дня. Під час концертної програми, яку підготувала педагог-організатор Галина Бендина, свої таланти присутнім дарували учні, вчителі, випускники школи та гості свята Марія Салевич, Ірина Янцишин, Ігор Петрашик. Запрошували охочих переглянути й виставку квіткових композицій та композиції малюнків на асфальті. Увечері присутнім демонстрували відеофільм про історію та сьогодення школи, який рік у рік доповнюють все новими кадрами.

«А ти, Жизномирська школо, стоїш на видноколі, як маяк, що визначає шлях», — ці слова лунали від школярів, які вдячно вітали рідну школу з поважним ювілеєм і висловлювали надію, що вона ще не одних сорок років буде леліяти своїх учнів і випускати з-під свого крила справжніх патріотів своєї країни, Людей з великої літери.

На фото авторки: ансамбль педагогічного колективу; директор школи Олег СУСЛИК; ведучі свята Христина ВАЦЛАВА та Ірина СУСЛИК.