МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА

УЖЕ ДЕСЯТИЙ РІК ПОСПІЛЬ ОСІНЬ ДЛЯ МЕНЕ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ІЗ НАЙЯСКРАВІШОЇ КНИЖКОВОЇ ПОДІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ — ФОРУМУ ВИДАВЦІВ У ЛЬВОВІ. СОТНІ ТИСЯЧ КНИЖОК, БЕЗЛІЧ ЦІКАВИХ ЗАХОДІВ, ЗУСТРІЧЕЙ, ЛІТЕРАТУРНИХ ДИСКУСІЙ І ПИСЬМЕННИЦЬКИХ АВТОГРАФІВ НА ПАМ’ЯТЬ… ЦЕ НЕЗАБУТНЬО!

Цьогорічний форум став для міста Лева двадцять четвертим. У ньому взяли участь майже 170 видавництв, які привезли на дійство 100 тонн книжок.

У ці вересневі дні у Палаці мистецтв можна було легко перестріти чимало українських письменників: Юрія Винничука, братів Капранових, Дару Корній, Сергія Жадана, Івана Малковича, Зою Казанжи, Богдану Матіяш, Василя Шкляра, Юрія Андруховича. Усіх і не перелічити!

Що ж до палітри заходів, то відвідувачів приваблював не лише книжковий ярмарок, а й насичена та цікава програма, що включала презентації, дискусії, майстер-класи для дітей та багато іншого. Загалом протягом п’яти днів діяло 14 тематичних кластерів і відбулася тисяча заходів. Не забули організатори і про літніх відвідувачів — у рамках форуму пройшла уже звична благодійна акція для пенсіонерів «Третій вік: задоволення від читання».

Під час дійства були визначені переможці премії «Найкраща книжка Форуму-2017». Їх розподілили у восьми номінаціях. Серед відзначених видань — «Інтернат» Сергія Жадана (видавництво MeridianCzernowitz) за художнє переосмислення подій на Донбасі; «Книга вигаданих істот» Хорхе Луїса Борхеса («Видавництво Старого Лева») за естетичне видання світового бестселера; «Стартап на мільйон. Як українці заробляють на технологіях» Тимура Ворони (видавництво Vivat) та інші.

Активно заявили про себе у Львові і тернопільські письменники та видавництва. Так, чимало цікавого презентувало видавництво «Навчальна книга — Богдан».

— Цьогоріч на форум ми привезли багато фантастики, — розповіла представник «Навчальної книги — Богдан» Анастасія Бабій. — Представили і дитячі новинки, зокрема книжку шведського письменника Свена Нордквіста «Пригоди Петсона і Фіндуса», а також літературу, яка допоможе дітям у навчанні.

Багатьох відвідувачів заінтригували видання Олександри Шутко, про які читачам «Вільного життя плюс» минулого тижня розповів Богдан Мельничук. Щоб представити свою роботу — книжку «Українка: роман», на форум прибула авторка з Польщі Барбара Космовська. В основі сюжету — розповідь про нашу співгромадянку, яка здобувши на Батьківщині вищу освіту, була змушена податися в Польщу на заробітки.

Було чим зацікавитися, і оглядаючи книжки видавництва «Джура». Серед новинок — видання київської письменниці Вікторії Корольової «Всюди королева». Вікторія — автор оригінальної методики тренувань для різних груп м’язів у будь-яких умовах, тож книжка допоможе читачам подбати про своє здоров’я.

Активно працюють у «Джурі» і над краєзнавчою тематикою.

— У цьому напрямі у нас вийшла чергова книжка — збірник історичних нарисів «Тернопіль» трьома мовами: українською, англійською та польською. Він повністю висвітлює історію міста із часу його заснування і побудований не за хронологічним принципом, а у вигляді окремих тем, — пояснила головна редакторка видавництва «Джура» Уляна Ванчура.

Зі збірника, серед іншого, можна дізнатися про бургомістрів Тернополя, бої за місто під час Другої світової війни, Тернопіль у період ЗУНР та в контексті російської окупації. Серед авторів — Олександр Семенів, Любомира Бойцун, Петро Гуцал, Микола Лазарович.

— Ми дуже тішимося тим, що вперше в одному збірнику зібрали історію тернопільського Євромайдану. Про цей відрізок сучасної історії написала Яніна Чайківська. Також у видання ввійшли імена, світлини і коротенька біографія наших хлопців, які загинули в АТО. Ми навіть розділ назвали «Тернополяни, які загинули за Україну», щоб світ не забував про те, що у нас війна, — зазначила пані Уляна.

Книжку «Сила духу» на форумі презентувала сама авторка — Наталка Михно. Видання, що побачило світ у «Джурі», припаде до смаку як старшокласникам, студентам, так і зрілим читачам. Історія написання книги майже містична. У 1998 році авторці приснився реалістичний сон про часи ХІ століття, а саме повернення до Теребовлі осліпленого підступними недругами князя Василька. Він повторювався щороку навесні.

— Одного разу я запитала краєзнавця Леоніда Городиського, чи були такі факти в історії. Він порадив прочитати мені краєзнавчу книжку про князя Василька. Тоді я якось закинула це все, — пригадала Наталка Михно. — Але навесні 2004 року сон наснився знову. І Леонід Леонович каже: «Ну якщо вас так це мучить, то візьміть і напишіть». Врешті я придивилася до книжки, яку радив краєзнавець. У ній була вміщена хронологія подій. Там вказано: «1098 рік — князь Василько осліплений повертається в Теребовлю». Тобто сон наснився мені через дев’ятсот літ.

Ця книжка не відпускала авторку 12 років. Своє незвичне сновидіння Наталка Михно описала в першій частині книги, загалом їх є три. І завершує трилогію саме «Сила духу».

На форумі можна було оглянути продукцію й інших тернопільських видавництв, а також зустрітися з багатьма письменниками-земляками. Серед них — Ганна Осадко, Ірина Мацко, Надійка Гербіш, Леся Романчук-Коковська, Дзвінка Торохтушко.

…На жаль, передати усі емоції, які дарує масштабна книжково-літературна подія у місті Лева, нереально. Для цього варто самому поштовхатися у гурбі книголюбів, вдихнути запах свіжого друку та зазирнути у щасливі очі людей, обвішаних наплічниками й торбами, з яких визирають різнобарвні окрайці обкладинок. Тож до зустрічі у Львові наступного вересня.

Фото прес-служби Форуму видавців/LUFA/Віталій Грабар