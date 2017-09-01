Не відмовили нікому

В управлінні обслуговування платників Тернопільської ОДПІ зазначили, що лише в липні цього року до Центру обслуговування платників з метою отримання адміністративних, консультаційних, інформаційних послуг та приймання звітності звернулися 25456 осіб. Їм надали 3596 адміністративних послуг.

За цей період видано 2694 картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Також надано 180 витягів з реєстру платників єдиного податку, 89 підприємців зареєструвались «платниками-спрощенцями». Крім того, фахівцями інспекції зареєстровано 141 книгу обліку доходів чи книгу обліку доходів і витрат платників єдиного податку, 275 книг обліку розрахункових операцій.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ