Це ж треба — Вадима Колесніченка, який так старанно приклався до розбудови і становлення «руского міра» в нашій державі (один лиш закон «Про засади державної мовної політики», який у народі назвали «законом Колесніченка—Ківалова» чого вартував!), узяли й не допустили до виборів «губернатора» в анексованому Севастополі.

Хіба ж чоловік не заслужив? Стільки законотворчої роботи, стільки виступів зробив на захист «ущемленої» в Україні російської мови, стільки критики у свій бік від українців, котрим не байдужа доля рідного слова, вислухав! І така віддяка від Кремля… Ну бо кому ще підконтрольна виборча комісія, а з нею — суд, який скаргу Колесніченка відхилив?

А може, політик не відповідає усім вимогам до «кандидатів» на таку посаду? Може, замало заслуг перед російською владою має? Нині отак і не зрозумієш кремлівських настроїв (як Тютчев писав: «умом Расію нє панять»): то ти гарний хлопчик, а то раптом — ні.

Може, дадуть колись Колесніченку, що нині перебуває в розшуку, відповідь у Білокам’яній. А нині доведеться йому хіба що на лопухах ворожити: заслужив — не заслужив, заслужив — не заслужив…

Олеся ЯКУШКО.

Фото з вільних джерел