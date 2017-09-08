У відділі реєстрації та обліку платників Тернопільської ОДПІ проінформували, що 4 вересня 2017 року ДФС України оприлюднила новий довідник типів об’єктів оподаткування. Відповідно до Податкового кодексу, платники повинні повідомляти про всі об’єкти оподаткування (їх появу та зміну), пов’язані з господарською діяльністю.

Повідомлення за формою №20-ОПП про об’єкти оподаткування, об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або, через які провадиться діяльність, подається до податкової інспекції за основним місцем обліку платника протягом десяти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ