ОСВЯТИЛИ ХРАМ У КОПИЧИНЦЯХ

ХРАМ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ ОСВЯЧЕНО МИНУЛОЇ НЕДІЛІ У КОПИЧИНЦЯХ. ЙОГО СПОРУДЖЕННЯ ТРИВАЛО МАЙЖЕ ДВА ДЕСЯТИЛІТТЯ. СИМВОЛІЧНО, ЩО САМЕ В ЦІ ВЕРЕСНЕВІ ДНІ МІСЦЕВА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ВІДЗНАЧАЄ 25-РІЧЧЯ З ЧАСУ СТВОРЕННЯ. ЧВЕРТЬ ВІКУ ЇЇ НАСТОЯТЕЛЕМ Є О. ЛЮБОМИР УРБАНСЬКИЙ.

Освячення храму стало визначною подією для міста. Святкову Божественну літургію за участю соборного духовенства Тернопільської єпархії УПЦ КП звершив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор. На спільну молитву до новоосвяченого храму зібралися сотні містян і гостей Копичинців, міський голова Павло Лосик, священики і парафіяни місцевих громад Української греко-католицької церкви.

Звертаючись до віруючих із повчальним словом, архієрей зазначив, що багато наших сучасників забувають про Бога, хочуть обійтися без Його заповідей, благословення і благодаті.

«Ваша громада майже двадцять років будувала цей величний храм, і сьогодні його нарешті освячено. Але найважливіше будувати храм не лише матеріальний, не лише стіни, куполи і хрести. Приходячи до матеріального храму, ми повинні будувати тут свій духовний храм, будувати своє спасіння. Нехай Всемилосердний Господь благословить, щоб освячений сьогодні храм завжди був наповнений людськими душами, які щиро моляться, пам’ятають про Бога, духовно зростають і прагнуть бути з Ним щомиті свого життя і кожну мить вічності», — сказав владика Нестор.

Архієрей привітав православну громаду Копичинців із завершенням такої величної спільної праці, бо «хтось трудився руками, хтось коштами, а хтось — молитвою», а особливо — настоятеля собору отця Любомира. З благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України владика Нестор нагородив прот. Любомира Урбанського орденом Христа Спасителя, а найактивніших парафіян і меценатів: Ярослава Євгеновича Білицю, Ярослава Дмитровича Воськала, Миколу Панасовича Ковтуна, Василя Богдановича Липку, Зіновія Романовича Свергуна, Ігоря Васильовича Любого, Андрія Ігоровича Карпіша, Михайла Васильовича Бобика, Юрія Дмитровича Черкаса, Омеляна Петровича Фейла, — благословенними грамотами за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження єдиної помісної Української церкви.

Отець Любомир подякував владиці Нестору за підтримку, нагороду, архіпастирський візит, а всім парафіянам і мешканцям Копичинців за те, що долучилися до спорудження святині працею й коштами, посильною допомогою і щирими молитвами.

Віра КАСІЯН.

Фото Тараса ХЛІБОВИЧА