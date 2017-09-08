Попрощалися з «Олімпійським літом»

І школярів, які відпочивали в завершальних в оздоровчих таборах Тернопільщини змінах, не оминули захоплюючі і веселі спортивні змагання. Вже перед самим початком нового навчального року працівники Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» провели всеукраїнські фізкультурно-масові старти «Олімпійське літо» для дітвори, яка набиралася здоров’я в «Лісовій пісні» і «Збручі» на Борщівщині, «Лісовому» в Скоморохах Бучацького району.

І, як і в усі попередні зміни, юним фізкультурникам припали до душі різноманітні естафети на швидкість, спритність, влучність. Із задоволенням вони продемонстрували свою майстерність у володінні футбольним і баскетбольним м’ячами, в боулінгу, човниковому бігу, метанні тарілочок «фрізбі», грі у флорбол.

А на згадку про участь в «Олімпійському літі» кожен отримав пам’ятні призи від «Спорту для всіх» і заслужені відзнаки за перемогу в тій чи іншій естафеті. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» висловлює щиру подяку за допомогу в проведенні змагань дітвори своїм давнім і добрим партнерам — обласному відділенню Національного олімпійського комітету України і видавництву «Школярик».

До нових стартів, юні олімпійці!

На фото: на Тернопільщині «Олімпійське літо» фінішувало в «Лісовому».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»