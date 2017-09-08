Президентські стипендіати

Напередодні Дня фізичної культури та спорту, який у нашій державі відзначають у другу суботу вересня, Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту». Серед 23-х удостоєних високої відзнаки відомих атлетів і троє наших землячок.

Починаючи із жовтня, щомісяця протягом року по дев’ять тисяч гривень отримуватимуть срібні призерки чемпіонату світу з біатлону Анастасія Меркушина і Олена Підгрушна. А розмір стипендії срібної призерки чемпіонату Європи з важкої атлетики Марії Хлян — п’ять тисяч гривень.

Не забули в Указі Президента від 4 вересня і про наставників спортсменів, які прославили Україну на міжнародній арені. Іменні стипендії призначені також відомим спеціалістам біатлону Олегові Бунту, Олегові Меркушину та Ігореві Починку, тренерам Марії Хлян Вікторові Симіву і Вікторії Шаймордановій.

На фото: срібні призерки чемпіонату світу Анастасія МЕРКУШИНА і Олена ПІДГРУШНА (крайні справа) відразу після завершення естафети на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.

Фото із сайту Федерації біатлону України