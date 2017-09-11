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11.09.2017 автор:  Віра Перун

Тернопіль | Місто, що залишається в серці

Новий проморолик про Тернопіль, відзнятий за кошти громадського бюджету. Режисер –  Тарас Химич.

Скріншот із ролика

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Про автора

Віра Перун

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