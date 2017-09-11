Тернопіль | Місто, що залишається в серці

Новий проморолик про Тернопіль, відзнятий за кошти громадського бюджету. Режисер – Тарас Химич.
Скріншот із ролика
Новий проморолик про Тернопіль, відзнятий за кошти громадського бюджету. Режисер – Тарас Химич.
Скріншот із ролика
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 11 серпня 2016 року.
Марина не спала. Подушка була мокрою від сліз, а горло саднило від ледь стримуваних ридань. Жінка вперше в житті не хотіла, щоб наставав ранок. Марина ненавиділа прийдешній день, який забере на війну її сина.
Драмтеатр Завітайте 29 квітня на перегляд комедії М. Куліша «Мина Мазайло». 30 квітня вашій увазі музична комедія І. Котляревського «Наталка Полтавка», 3 травня — музична комедія-жарт М. Кропивницького «Пошилися в дурні», а 4 травня — музична комедія Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці». Поч. о 19.00.