У гармонії з собою

Відчути спокій, порелаксувати й отримати заряд бадьорості на весь тиждень тернополяни та гості міста зможуть вже цієї неділі. О 16 годині поспішайте на «Єлисейські поля» (набережна Тернопільського ставу).

В рамках заходу Yoga Day вам розкажуть про культуру йоги та проведуть майстер-класи Міла Кучеренко (Power yoga), Володимир Сова (медитація під звуки мантр) та Лілія Парій («йога в потоці»). Організатори заходу, а це — громадська організація «Молодіжне об’єднання «Файне місто» зазначають, що метою цього проекту є ознайомлення всіх охочих з культурою йоги, представлення її багатогранності як стилю життя і способу мислення.

Марта ГОЛОВАЦЬКА.

Фото з вільних джерел