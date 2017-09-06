У підземеллях Тернополя — його історія

Ми вже писали про археологічні дослідження в центральній частині міста Тернополя, які минулого місяця розпочали місцеві археологи, науковці та волонтери.

Дослідники стверджують: у всі історичні часи Тернопіль і замок існували як один цілісний фортифікаційний пункт. Тому їхні дослідження не обмежуються лише Старим замком. За словами архітектора, проектанта реконструкції Тернопільського замку Юрія Вербовецького, історичні факти про Тернопіль перекручувалися, а сьогодні ми, як і вся Україна, переживаємо відродження своєї культурної спадщини.

— Багато архівних даних вивезено та втрачено, — каже архітектор. — Тому єдиним справжнім документом, який зберігає всю правду, є об’єкти, що перебувають під землею. Там міститься історія про наше найдавніше заснування, виникнення міста, яке воно було і як розвивалося.

Юрій Вербовецький розповів, що в далекому минулому наше місто було важливим оборонним пунктом, а замок — це не просто триповерхова будівля, яка ззовні навіть не справляє враження замку. Насправді ж це був великий комплекс будівель, особливо оборонних споруд: стіни, вежі або бастіони, в’їзна брама, каземати.

— На сьогодні ми маємо тільки видиму частину — замок, — зазначає проектант. — А наша мета — розкрити все, що приховано під землею.

Зона, яку археологи зможуть відкрити й зробити доступною для огляду, займає лише дві третіх колишньої території замку. Інша частина вже безповоротно втрачена. Але науковці кажуть: якщо зможуть заекспонувати цю частину території, це вже велике досягнення. Особливу увагу дослідників привертає західна частина зі сторони ставу, де були основні оборонні споруди.

За словами Юрія Вербовецького, Тернопільський замок як оборонний пункт існував від ХV до XVIII століття. Протягом трьохсот років змінювалися технології ведення військової справи, фортифікаційні споруди зазнавали трансформацій. Тернопільський замок — не виняток. Тому знайти один конкретний етап і відтворити його неможливо, на території однозначно є залишки замку різних періодів. Перед археологами стоїть завдання відкрити всі залишки та вказати, до якого періоду вони належали.

— Для досліджень ми користувалися загальними картами Галичини різних років, — розповів Юрій Вербовецький. На цих картах ми чітко бачимо, що до 1540 року Тернопіль був укріпленим містом із стіно-баштовою системою. Розширювалося місто у східному напрямку.

Юрій Вербовецький наголосив, що в Тернополі для археологів є надзвичайно великий фронт роботи. Тільки археологічних досліджень біля замку вистачить на кілька років.

На фото авторки: Юрій ВЕРБОВЕЦЬКИЙ.