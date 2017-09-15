Учинив ДТП – поніс покарання

Адвокат домігся для клієнта, який потрапив в аварію, відшкодування коштів за лікування та моральні збитки. У січні 2017 року до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся житель Теребовлянського району з проханням допомогти відшкодувати моральну та матеріальну шкоду, заподіяну йому внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Як наслідок, правозахисник за рахунок держави допоміг клієнту відшкодувати кошти, витрачені на лікування, пов’язані з втратою працездатності, а також грошову компенсацію моральної шкоди.

Потерпілий повідомив про те, що 5 червня 2014 року близько шостої години вечора водій транспортного засобу «ВАЗ-21061» громадянин А., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухався центральною вулицею одного із сіл Теребовлянського району, порушуючи Правила дорожнього руху України. Чоловік, зі слів заявника, був неуважним та не стежив за дорожньою обстановкою, не реагував на її зміну, тож допустив зіткнення свого автомобіля із авто Renault Trafic. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «ВАЗ-21061» загинув, а інші пасажири, які перебували в салоні авто (серед них — і заявник), отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Команда Тернопільського місцевого центру призначила потерпілому адвоката. Той звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, спричиненої внаслідок ДТП, пов’язаної зі стійкою втратою заявником працездатності. Суму визначили у розмірі 43 848, 00 грн. Оскільки після аварії заявник став особою з обмеженими фізичними можливостями (інвалідність І групи), тож він просив і про відшкодування моральної шкоди. Окрім того, чоловік, у зв’язку з отриманими тілесними ушкодженнями, перебував на стаціонарному лікуванні, тож на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення витратив майже 15 тисяч гривень. Цю суму теж просив відшкодувати.

Суд встановив, що на момент ДТП відповідальність водія авто, з вини якого сталася аварія, була застрахована згідно з полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Проте ані страхова компанія, ані порушник заподіяних заявнику збитків добровільно не відшкодували.

Задовольняючи позовні вимоги, суд керувався ст. 22, 23, п. 24.1 ст. 24, п. 26.2 ст. 26, ст. 26-1 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», врахував норми ст. 23, ч. 2 ст. 1167 та ч. 2, 5 ст. 1187 Цивільного кодексу України.

Як стверджував у суді адвокат, зі змісту ч. 2 ст. 1195 Цивільного кодексу України випливає, що у разі каліцтва фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не працювала, розмір відшкодування визначається виходячи з мінімального розміру заробітної плати. Зважаючи на те, що страховий випадок відбувся 5 червня 2014 року, мінімальна заробітна плата станом на 1 червня 2014 року становила 1218 грн, суд визначив, що з відповідача ПАТ в користь заявника варто стягнути 43 848 грн. шкоди, пов’язаної із стійкою втратою працездатності потерпілим.

Відповідно, враховуючи норми чинного законодавства та документально підтверджені закладами охорони здоров’я витрати на лікування заявника, суд повважав, що з відповідача ПАТ в користь позивача варто стягнути 14 935, 17 грн. шкоди, пов’язаної з лікуванням.

При визначенні розміру моральної шкоди, яку завдав чоловікові гр. А., суд врахував тяжкість його фізичних та душевних страждань. Взявши до уваги важкий майновий стан порушника, який одержує пенсію по інвалідності, потребує стороннього догляду, має на утриманні малолітню дитину, його дружина не працює і виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, суд встановив, що позовні вимоги гр. Г. про відшкодування моральної шкоди варто задовольнити частково.

В результаті рішенням Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 19 липня 2017 року позовні вимоги потерпілого задовольнили частково. Зі страхової компанії стягнуто 14 935 грн шкоди, пов’язаної з лікуванням, 43 848 грн — шкоди, пов’язаної зі стійкою втратою працездатності, та 2 939, 16 грн моральної шкоди, спричиненої внаслідок ДТП. Із винуватця аварії на користь заявника стягнули 60 000 грн моральної шкоди.

При порушенні своїх прав жителі Тернополя можуть звернутися до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД (м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7) з відповідним зверненням та отримати кваліфіковану юридичну допомогу. Контактний телефон: (0352) 52-15-20.

Єдиний телефонний номер цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

Ірина МАКСИМЮК,

начальник відділу право просвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

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