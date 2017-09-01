Відзнаки кращим

У неділю, 3 вересня, в Україні відзначатимуть День підприємця. З нагоди професійного свята кращих платників податків у Тернопільській ОДПІ привітали виконувач обов’язки начальника Сергій Бабій і міський голова Тернополя Сергій Надал.

Під час нагородження обоє зазначили, що підприємці є одними з основних наповнювачів бюджетів. Завдяки їхній активній свідомості розвивається економіка міста та району, зберігаються і створюються нові робочі місця.

Вручивши відзнаки від Тернопільської ОДПІ і міської ради, Сергій Бабій і Сергій Надал подякували всім тим, хто заснував власну справу і вже сьогодні є самодостатніми бізнесменами, які дбають не лише про власний достаток, але й про загальний добробут, доброчесно виконують свої обов’язки. А також побажали присутнім втілення в життя нових комерційних проектів, надійних партнерів по бізнесу, злагоди та щастя у родинах.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ