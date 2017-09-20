Як правильно оформити розписку?

Мій знайомий просить позичити йому гроші. Чи обов’язково в такому випадку укладати письмовий договір і посвідчувати його в нотаріуса?

ІГОР.

м. Кременець.

Для укладання договору позики не обов’язково звертатися до нотаріуса. Вітчизняне законодавство дає можливість оформити таке зобов’язання шляхом складання розписки. У ній бажано вказати: прізвище, ім’я та по батькові позичальника; його паспортні дані; суму, яку позичаєте (прописом і цифрами); кінцевий термін повернення коштів, або періоди для їх повернення частками. Якщо предметом договору є іноземна валюта, то вкажіть, за яким курсом будуть повертати борг. Після підписання розписки треба зафіксувати факт прийому-передачі грошей.

Якщо позичальник у встановлений розпискою строк не повернув кошти, треба надіслати на його адресу вимогу про повернення боргу. Такий лист має бути рекомендованим з повідомленням про вручення. Якщо це не допоможе, то доведеться звертатися до суду з позовною заявою про повернення заборгованості.

Орест ЗВАРИЧ.

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