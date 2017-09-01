Замість прибутку — втрати

КРЕМЕНЧАНКА, ЗАМІСТЬ ПРИДБАТИ ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГИ ЗЕРНА, ПОЗБУЛАСЯ ТРЬОХ ІЗ ПОЛОВИНОЮ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ. ЖИТЕЛЬКА СЕЛИЩА ВЕЛИКОЇ БЕРЕЗОВИЦІ, ТОРГУЮЧИ КАРТИНАМИ, ВТРАТИЛА МАЙЖЕ ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ. ТРИ ТИСЯЧІ ДВІСТІ ГРИВЕНЬ — СУМА ЗБИТКІВ, ЗАЯВЛЕНА ТЕРНОПОЛЯНКОЮ.

Усі троє потерпілих мали справу із сайтом безкоштовних оголошень ОLХ. Як наслідок — ні копійки прибутку, лише втрати тисяч гривень.

Найбільше збитків від торгів у мережі зазнала жителька Тернопільського району. Жінка розмістила на сайті оголошень інформацію про продаж картин. Знайшовся «покупець», у телефонному режимі обговорили ціну, спосіб передачі товару, а далі — пішло-поїхало. Ще один дзвінок, прохання перевірити, чи активна картка, похід до банкомата, введення певної комбінації цифр… і шахрайську схему реалізовано успішно. Жінка одразу й не зрозуміла, що власноруч перерахувала крадієві все, що мала на рахунку, — майже десять тисяч гривень.

Без зайвих зусиль пройдисвітам вдалося обдурити тернополянку, котра продавала через вищезгаданий сайт планшет. Зловмисник лише надіслав фальшиве смс-повідомлення про надходження коштів. Замість перевірити наявність грошей, 25-річна панянка помчала на автовокзал, аби передати маршрутним таксі начебто куплений у неї товар.

Подібні випадки шахрайств поліцейські документують щодня. Чому люди такі безпечні, чому довіряють пройдисвітам — невідомо, адже правоохоронці постійно застерігають і просять краян бути обачними. Та, напевно, наші громадяни не вміють вчитися на чужих помилках.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел