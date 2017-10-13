Адреси відпочинку

Драмтеатр

У неділю, 8 жовтня, завітайте на музичну комедію «Гуцулка Ксеня», а в середу, 11 жовтня, актори представлять ще одну музичну комедію «Сорочинський ярмарок». 12 жовтня тернополян та гостей міста запрошують на героїчну трагікомедію «Слава героям». Початок вистав о 19.00.

Театр актора і ляльки

8 жовтня юним глядачам представлять прем’єру казки за мотивами українського фольклору від Оксани Дмитрієвої «Василина». Початок вистав о 12.00 та 14.30.

Художній музей

Діє виставка «Традиційне народне мистецтво Тернопільщини».

Філармонія

У середу, 11 жовтня, відбудеться концерт камерного хору обласної філармонії, під час якого прозвучать твори українських композиторів.

УД «Перемога»

12 жовтня, о 16.00 відбудеться семінар-презентація «Файне ІТ» (захід для студентів та ІТ-початківців). У суботу, 14 жовтня, о 15.00 запрошують відвідати концерт хорових колективів ПК «Березіль»: народного аматорського жіночого хору «Дзвони пам’яті», хору національно-патріотичної пісні «Заграва», народного аматорського хору ім. І. Кобилянського. Дійство приурочене до річниці утворення Української повстанської армії, Дня українського козацтва, Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці.

ПК «Березіль»

У п’ятницю, 13 жовтня, завітайте на концерт Олександра Пономарьова у рамках всеукраїнського туру «Полонила ти». Початок о 19.00. 15 жовтня відбудеться Міжнародний турнір з бодібілдингу.

Театральний майдан

14 жовтня охочих запрошують на концерт тернопільських виконавців з нагоди річниці утворення Української повстанської армії, Дня українського козацтва, Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Початок о 17.00.

«Палац кіно»

6, 7 та 8 жовтня проходитиме фестиваль бразильського кіно. Сьогодні глядачі матимуть змогу переглянути біографічний фільм «Сіль землі», завтра — драму «Бразилія. Центральний вокзал», у неділю — документальне кіно «Іван». Початок сеансів о 19.00. Вхід безкоштовний. Окрім того, триває показ мультфільму на замовлення (поч. 12.45) та історичного фільму «Гетьман» (поч. 14.30).

А. ЗИМНЕНКО.

Фото Віри Перун