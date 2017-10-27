Адреси відпочинку

Драмтеатр

У суботу, 28 жовтня, тернопільців і гостей міста з нагоди ювілею провідної актриси Олени Коцюлим запрошують на перегляд музичної комедії «Наталка Полтавка». У неділю, 29 жовтня, дорослим глядачам актори представлять музичну комедію «Запорожець за Дунаєм», юним відвідувачам — казку «По щучому велінню». У вівторок, 31 жовтня, всі охочі матимуть змогу переглянути комедію «Рятуйте, мене женять». У середу, 1 листопада, відбудеться вистава «Наречена світанкової зорі», у четвер, 2 листопада, — комедія «Мина Мазайло». Початок вечірніх вистав о 19.00, дитячої — о 13.00.

Театр актора і ляльки

У неділю, 29 жовтня, маленьких глядачів запрошують на казку-комедію Майї Туровер «Поросятко Чок». Початок вистав о 12.00 та 14.30.

Філармонія

У вівторок, 31 жовтня, відбудеться концерт камерного оркестру (диригент Андрій Голодрига). Початок о 18.30.

Художній музей

Всі охочі мають змогу оглянути виставку творів Тетяни Балбус та виставку репродукцій творів Ніла Хасевича «УПА — боротьба нескорених», приурочену до 75-річчя УПА.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото Віри Перун