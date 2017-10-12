Чи не мухоморів сі об’їли?

Я щось не годен зрозуміти того, що сі творит нинька в державі. Може, то вже від старості голова не варит, а, може, від того, же в тім «вариві» намішано то, же мішати не можна.

Зачали ми кілька років тому боротисі з режимом Януковича, виганяти всіх, хто на него робив і хто йому служив. Що нинька маємо? Їден із засновників проклятої партії президентом став, частина «папєрєдніков» пішла в новостворену партію влади, частина постворювала свої партійки, частина взєласі за бізнес, кілька вивтікало. Нікого толком не засудили, не витурили ген за кордон. Навіть толком сміттяркою не пролюстрували.

На днях вчув по радейку, же наші прокурори визнали Януковича несудимим. Навіть справку показали журналістам. Правда, вже коли народ почав сі обурювати, то наші служки Феміди сказали, же хоць утікача й судили колись за тяжкі злочини, но судимість погашена. Так що справка цілком законна і офіційно екс-гарант несудимий. Чудо дивне… А ото взнав ще таке: призначили спеціальну експертизу, на якій розбирали балачки Януковича на камери. І встановили: ніц хлоп проти України не балакав страшного, не закликав до зміни кордонів і всяке таке. Просто сіяв чвари межи мешканцями різних областей України. І ознак сепаратизму в листі до Путіна нема. Певно, сі вивітрили…

Вже сі не здивую, як вчую, же того Януковича виправдают. А що — більшість його колєг нинька жиє в Україні, як сир у маслі: в теплі, добрі та затишку. І ніхто їх не рухає, хіба декого прокуратура потермосит та й відпустит. Таке сі творит, ніби хтось мухоморів сі об’їв.

До речі, про гриби. Я ще маю на руках рецепт фаршированих шампіньйонів від тернопільця Богдана Маюка. Забудемо трошка про погане і візьмемсі до роботи, бо політикою сі не наїсиш.

Нам тре буде 250 грам великих шампіньйонів, 100 грам бочка, їдну цибулину, 150 грам твердого сиру, 50 грам масла і гілочку розмарину. Шампіньйони почистіт, відділіт ніжки від головок і дрібно ті ніжки посічіт. Дрібно поріжте бочок і цибулю. На пательні розтопіть масло, підсмажте цибулю до золотистого кольору. Тоди додайте порізані ніжки грибів. Посмажте їх зо п’ять-сім хвилин. Потім окремо підсмажте бочок. Смалець зляйте в мисочку, а бочок додайте до грибів. Натріт на тертці сир і додайте туди ж. Всьо файно перемішайте. Додайте дрібно порізану гілочку розмарину. Тою масою тре наповнити шапочки грибів і запекти їх у духовці протягом 15—20 хвилин при температурі 200 градусів.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича