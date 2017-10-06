ЩЕ ОДНА НАГОРОДА. Українська актриса Римма Зюбіна на кінофестивалі у болгарському місті Варна отримала ще одну нагороду за участь у фільмі «Гніздо горлиці» — приз за найкращу жіночу роль. Це вже не перший кінофестиваль, де Римма Зюбіна за роль українки-заробітчанки отримує високу відзнаку. А Українська кіноакадемія визнала її найкращою актрисою і нагородила «Золотою дзигою».

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УПЕРШЕ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ КРАСИ «Принц і принцеса світу», що проходив цього року в Болгарії, Гран-прі отримав маленький українець — семирічний Марк Петрук з Коломиї, що на Івано-Франківщині. Хлопчина з п’ятирічного віку відвідує школу моделей і вже не вперше бере участь в подібних конкурсах. Він, зокрема, здобув титул «Топ-модель світу 2017» у своїй віковій категорії в Італії. Нині семирічному красеню надходить багато пропозицій з різних рекламних компаній.

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НОВИЙ ПОЗОВ ПРОТИ АГРЕСОРА. Україна подала до Міжнародного суду на Російську Федерацію, яка перекриває Керченську протоку. Через те в українські порти не зможуть заходити кораблі, збитки від чого становитимуть майже 500 мільйонів гривень. Перекриття протоки є порушенням конвенції ООН з морського права. Міст через Керченську протоку до окупованого Криму росіяни почали будувати 2014 року. Виділили для цього чотири мільярди рублів, які мали піти на ремонт доріг Далекого Сходу. Як міст збудують, він заблокує прохід деяких суден у порти Азовського моря. Взимку його опори затримуватимуть великі брили льоду, що теж погано вплине на судноплавство, стверджують експерти.

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БРАТИ-УКРАЇНЦІ ВТІШАЮТЬСЯ… На заяви Президента України Петра Порошенка про помісну церкву відреагували і в УПЦ (Московського патріархату). «Без нашої церкви вони не отримають ніякого визнання, і навіть Константинополь їм в цьому не допоможе. Не варто їм обманювати ні людей, ані державних мужів, які в цих питаннях не є достеменно компетентними, ані себе самих. І верхівка цієї конфесії (УПЦ Київського патріархату. — Д. В.) про це добре знає», — заявив керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич). От тільки чому УПЦ (МП) сама не хоче помісної церкви і чому так солодко їй на поклін до РПЦ їздити, митрополит Антоній не пояснив.

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РОСІЙСЬКА НАЗВА БЛИЖЧА. На початку вересня глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрій відвідав місто Кропивницький (колишній Кіровоград). А офіційний сайт Кіровоградської єпархії зазначав, що він «відвідав Єлисаветградську землю» і що предстоятелю співслужив «митрополит Єлисаветградський і Новомиргородський Іоасаф». Водночас рішення синоду УПЦ (МП) про зміну титулу митрополита Іоасафа не було. Він сам собі поміняв титул. З канонічної точки зору це є нонсенсом — невідповідність титулу архієрея офіційній назві єпархії.

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НЕТЕРПИМІСТЬ. Верховний суд Росії ще 20 квітня за позовом Мін’юсту РФ визнав російських «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив їхню діяльність на території Росії. У негайному порядку були ліквідовані головна організація «Управлінський центр «Свідків Єгови» в Росії», а також 395 регіональних відділень. Майно організації, згідно з рішенням суду, відійшло в дохід держави. За даними опитуваня «Левада-центру», проведеного в червні, 34% росіян щось чули про цю заборону, а 50% нічого про це не знають, проте 79 відсотків опитаних підтримують її, і тільки кожен сьомий (12%) не підтримує цього рішення суду.

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ЗЛИДЕННІ БАГАЧІ. Чимало голлівудських зірок, попри мільйонні статки, ведуть дуже скромний спосіб життя. Так, зірка «Матриці» та «На гребені хвилі» Кіану Рівза часто їздить у метро, а 90% свого гонорару за роль у «Матриці» (а це 80 мільйонів доларів) він роздав гримерам та іншим колегам, оскільки вважав, що у них надто низькі зарплати. А після того, як його сестра захворіла на лейкемію, актор більшу частину зароблених коштів переказує у фонд боротьби з онкологічними захворюваннями. Багато коштів жертвують на благодійність і Анджеліна Джолі, Різ Візерспун, Крістіан Бейл, Дженіфер Лоуренс та інші зірки. Сандра Баллок чотири рази жертвувала по мільйону на Червоний Хрест, а Леонардо Ді Капріо створив власний фонд, який бореться з екологічними проблемами. Попри високі гонорари, Сара Джесіка Паркер не зраджує звичку економити й не гребує купувати одяг собі і дітям на секонд-хендах або шиє власноруч. А зірка «Піратів Карибського моря» Кіра Найтлі встановила для себе щомісячний ліміт витрат і намагається його не порушувати. Знайшов своє щастя на маленькому австралійському ранчо «гладіатор» Рассел Кроу, який активно допомагає не лише різним фондам, а й своїм фанатам.

За інформаціями видань «Українське слово», «Газета по-українськи», RISU, «Високий Замок», «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел