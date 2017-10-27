ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ. У рідному місті Івана Багряного, видатного письменника і громадсько-політичного діяча, Охтирці, що на Сумщині, відкрили йому пам’ятник. Як не дивно, це перший пам’ятник автору «Тигроловів» та «Саду Гетсиманського» в Україні, за яку він стільки страждав і для якої працював. Письменник, який набагато раніше за Солженіцина та інших написав правду про радянський ГУЛАГ, вивів блискучий образ українця Многогрішного, котрий переміг тогочасних посіпак у погонах і без, на жаль, досі залишається на маргінесах уваги, особливо чиновників.

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ЧИМ БУДЕ БІЛЬШЕ КУРКУЛІВ… «Ландшафтний дизайн, поліграфічні та кондитерські центри, обробка кварцу, сироварня, ресторан швидкого харчування, надання послуг, виробництво бахіл, тротуарної плитки, туалетного паперу, вирощування худоби, овочів та часнику — таким бізнесом приросте область завдяки програмі «Український донецький куркуль». Втішений тим, що у нас уже є куркулі. Якщо буде на Донеччині 150 тисяч куркулів — ніякий олігархат і монополії (чи то фінансові, чи політичні) цьому краю не загрожуватимуть», — запевняє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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СПРАВИ АРМІЙСЬКІ. 34,4 мільйона гривень виділено для осін-нього призову в армію, інформує Міноборони України. 150 тисяч тонн боєприпасів втратила Україна через усі вибухи на артскладах ЗСУ — так оцінили втрати військові експерти. 20 тисяч військових мають доукомплектувати ЗСУ для повноцінної охорони складів, заявив заступник міністра оборони Ігор Павловський.

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«ПІСЛЯ ІНЦИДЕНТУ з Валерієм Гелетеєм у повітрі повисло питання: як Управління держохорони може захистити перших осіб країни, якщо Гелетея захистити не може? Не уявляю, щоб хтось міг безкарно напасти на директора Секретної служби США і після цього піти на своїх ногах. Це ганьба для держохорони! Після цього епізоду будь-які сумніви у необхідності відміни депутатської недоторканності вважаю зайвими». Так політолог Тарас Березовець прокоментував інцидент, коли нардеп В. Парасюк застосував силу до керівника УДО В. Гелетея.

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МІСТО ДІТЕЙ. У Тернополі в школах навчається 26 тисяч 238 учнів. Це на 908 більше, ніж було минулого навчального року. Заповненість класів — 27—30 дітей. Також цього року з’явилося 11 додаткових груп продовженого дня. Всього в місті 43 школи, шість профтехучилищ, один коледж, чотири навчально-виховні комплекси та 34 дошкільні навчальні заклади. Побільшало й класів з інклюзивним навчанням: якщо торік їх було 15, то нині вже 25. У них створені спеціальні умови для навчання дітей з особливими потребами.

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ВІЗИТКА БЕРЕЖАН У ЮЖНОУКРАЇНСЬКУ. На декомунізованому проспекті Незалежності (колишній пр. Леніна) у Южноукраїнську Миколаївської області (тут мешкають працівники Південно-української атомної електростанції), на боковій стіні дев’ятиповерхового будинку з’явилась настінна картина-мурал «Берегиня». Її автором є відомий у світі митець з наших Бережан Олег Шупляк, творець оригінальних шедеврів — двовзорів. Сюжет цієї картини без згоди автора популяризують у різний спосіб: випускають листівки, вишивають на полотні, відтворюють на кухонних дощечках. Уперше дозволу на використання інтелектуальної власності митця попросили представники Южноукраїнська.

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ПРО ЩО ГРУЗИНИ ГОВОРЯТЬ НА КУХНІ. За словами історика і публіциста Олега-Сандро Панфілова, половина населення країни хоче бути президентом, половина — прем’єр-міністром. Грузини дуже політично активні. «За гречку» не голосують. Але ніколи не скажуть: «Який я був дурень, що голосував за цю партію». Грузин скаже: «Сволоти обдурили!» «Ватники» у Грузії теж є, але вони мріють не про «русскій мір», а про солодке життя, яке було в них у радянські часи. А от гей-парадів немає. Якщо громадські організації намагаються влаштувати вуличні акції, щоб висловитися на такі теми, церква організовує мітинги на противагу. Церква має потужний вплив на суспільство. За рівнем довіри вона на першому місці з показником понад 80%. До комуністів у Грузії ставляться з презирством. Формально малесенька компартія залишилась, у 2013-му вона виставляла свого кандидата на президентських виборах. Він набрав лише 600 з лишком голосів. На Сталіна грузини не моляться. Вважають, що Сталін і Берія мстили їм. «Сталін — тому, що був незрозумілого походження, нагуляна дитина. Досі невідомо, де могила його батька, бо не знають, хто його батько».

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ЦІНА МАТЕРИНСТВА. Людський організм може витримати спеку 55° за Цельсієм, холод — 70 градусів нижче нуля, швидкість вітру — 700 кілометрів за годину, спокій — 200 годин, шум інтенсивністю — 30—80 децибел, біль — 10,5 діл. А під час пологів жінка витримує біль у 75 діл, що є рівнозначним силі болю від двадцятьох переломів кісток одночасно! Людський організм має дивовижні властивості. Природа зробила нам справді королівський подарунок, зазначає «Українське слово».

За інформаціями видань «Літературна Україна», «Високий Замок», «Україна молода», «Експрес», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел