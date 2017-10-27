ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК ЧИ БАГАТОПОВЕРХІВКА?

УПРОДОВЖ ДОВГОГО ЧАСУ мешканці будинків, що на вулиці Карпенка, 1, 3, 5, 7 у Тернополі, борються за власний двір. Люди протестують, адже забудовник хоче звести посеред будинків ще одну багатоповерхівку. Аби досягти справедливості, питання винесли на розгляд сесії міської ради, що відбулася 24 жовтня. Відтак 33 депутати проголосували за призупинення будівництва ТОВ «Терекономбуд» багатоповерхівки. Люди заспокоїлися, адже упевнилися, що закон на їхньому боці. Та вже наступного дня на Карпенка, 5 прибули будівельники, щоб розпочати роботи.

Люди знову вийшли зі своїх будинків, аби захистити власний двір. Мешканка будинку, що на Карпенка, 3, Ольга Миськів зазначила, що місце, де хочуть зводити багатоповерхівку — це внутрішній двір чотирьох будинків, і це єдине місце, де можуть вийти батьки з дітьми чи пенсіонери.

— Забудовник має право на три з половиною сотих території, тобто на місце, де розташований колишній пункт збору склотари, — стверджує Ольга Миськів. — Натомість вони забирають ще й частину нашого двору. А тут граються наші діти, розміщений дитячий майданчик. Якщо почнеться будівництво, дітям із двох будинків ніде буде навіть вийти.

Ще один мешканець прилеглого будинку Юрій Максим’як стверджує, що забудовник хоче загарбати власність людей.

— Територію забудовника ми не чіпаємо, але вони привласнюють нашу, — зазначає пан Юрій. — Ця багатоповерхівка тут буде зовсім недоцільною, адже тоді до наших квартир навіть не потрапить сонячне світло.

Роман Кучевер, помічник депутата міської ради по цьому округу, зауважив, що боротьба із забудовником триває вже досить довго.

— Спочатку ми обговорювали ситуацію, намагалися домовитися із забудовником, — зазначає помічник депутата. — Однак він не чує людей, не йде на компроміс. Будівельники вже неодноразово приїжджають, виставляють паркани, починають будову. Люди виходять, протестують, блокують роботу. Близько місяця тому ми вирішили поставити намет і чергувати в ньому, щоб не дозволити будівництво. Оскільки на сесії міської ради ухвалили рішення призупинити будівництво, то ми заспокоїлися. Однак сьогодні зранку забудовники знову приїхали. Сьогодні ми готуємо позов до суду.

Адвокат забудовника ТОВ «Терекономбуд» Андрій Бутенко має свою версію. Він стверджує, що земля, на якій розміщене приміщення колишньої склотари, приватизована. Решту території забудовник взяв в оренду.

— На сьогодні немає жодного підписаного рішення про скасування будівництва. Коли рішення буде підписане й буде ухвала суду, тоді будівельник буде зобов’язаний зупинити зведення будинку. А поки немає цього рішення, забудовник має повне право починати будівництво. Призупинити його може тільки суд.

Жителі вулиці Карпенка стверджують, що не зупиняться і надалі відстоюватимуть власні права.

Фото авторки