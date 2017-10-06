Ми з колегами по 30 і більше років пропрацювали на виробництві. Жили в гуртожитку від заводу. Є чутки, що, можливо, ми отримаємо право на приватизацію нашого житла. Підкажіть, як маємо це правильно зробити?

Тетяна ЛИТВИН.

Хто має право на приватизацію?

Громадяни України, які постійно проживають у квартирах (будинках) або перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них. Кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.

Які об’єкти не підлягають приватизації?

Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, які перебувають в аварійному стані; квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного відселення.

Як можна приватизувати житло?

Варіант 1. Безоплатна передача громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю.

Варіант 2. Продаж надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, які мешкають в них або перебувають в черзі на поліпшення житлових умов.

Куди звернутися для приватизації?

Приватизацію державного житлового фонду здійснюють уповноважені на це органи, створені місцевою державною адміністрацією, та органи місцевого самоврядування, державні підприємства, організації, установи, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває державний житловий фонд.

Які потрібно зібрати документи?

Оформлена заява на приватизацію; копія документа, що посвідчує особу; технічний паспорт на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку; довідка про склад сім’ї та займані приміщення; копія ордера про надання житлової площі (копія договору найму в гуртожитку); документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду); копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації; заява — згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію.

Кому можуть відмовити у приватизації?

Громадянам, які: проживають у гуртожитках менше ніж 5 років, без правових підстав; проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом; мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення; потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз; проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання чинності Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Чи можна оскаржити відмову?

Спори щодо приватизації квартири (будинку), житлового приміщення в гуртожитку вирішуються в порядку цивільного судочинства. Власник приватизованого житла має право розпорядитися майном на свій розсуд. Він може продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, обміняти, закласти, укласти будь-які інші угоди, які не заборонені законом.

Додаткову консультацію з цих питань ви можете отримати у головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8. Тел.: 52-22-92, 52-90-81.