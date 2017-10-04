Мінімальний розмір аліментів на дитину

Який мінімальний розмір аліментів повинен платити батько на утримання дитини?

ОЛЬГА.

Підгаєцький район.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким вона проживає. Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають змоги утримувати дитину, їй призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, в якій вона виховується. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (стаття 181 Сімейного кодексу, далі — СК).

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (стаття 182 СК). Починаючи з першого травня 2017 р. прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років — 1426 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років – 1777 гривень.

Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом (стаття 183 СК).

Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким вона проживає, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону (стаття 184 СК).

При виникненні заборгованості з вини платника аліментів їх одержувач має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але не більше 100 відсотків заборгованості (частина 1 статті 196 СК).

До речі, ще кілька місяців тому мінімальний розмір аліментів на одну дитину становив 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел