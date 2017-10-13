НА МАРШРУТІ — ЗДОРОВ’Я

Уже більш як три років тернополянам не доводиться нудьгувати під час поїздок у тролейбусах. «Україна моя вишивана», «Тернопіль туристичний», «Ретро», «Тролейбус закоханим»… У рамках соціального проекту «Тролейбус щастя» студенти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка тематично оформляють «рогатих». Тут і вірші українських, зокрема й тернопільських, поетів, і цікаві історичні факти, і пізнавальні довідки, і веселі картинки.

«Коли ти востаннє посміхався?» — таке запитання знайдете у тролейбусі «Здоров’я», що почав курсувати минулого тижня. Він став десятим «щасливчиком», який має на меті довести жителям і гостям міста, що бути здоровим — модно.

Щойно зайшовши у тролейбус, відчуєте приємний аромат запашних трав, що сховані у лляних мішечках, піднімете голову — а там пігулки-вітамінки, які підкажуть, котрі продукти варто вживати, а на ручках-тримачах — поради для здорового способу життя. Зверніть увагу і на сидіння — там є цікаві написи й картинки, які змусять вас усміхнутися навіть у дощовий ранок понеділка.

Координаторка проекту «Тролейбус щастя», викладачка кафедри інформатики ТНПУ ім. В. Гнатюка Галина Полюга розповіла, що створення тролейбуса «Здоров’я» розпочалося ще два роки тому.

— Це найдовший проект. Багато факторів ставало на заваді, але зрештою ми втілили цей задум. Велику підтримку й допомогу нам забезпечує комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». Після випуску першого «Тролейбуса щастя» саме вони ініціювали продовження цієї справи й підштовхнули створювати інші тематичні тролейбуси. Директор «Тернопільелектротрансу» Андрій Мастюх постійно підтримує нас та наші ідеї.

Студентка четвертого курсу хіміко-біологічного факультету ТНПУ, яка долучилася до створення тролейбуса «Здоров’я», зазначила, що під час поїздки кожен зможе почерпнути багато корисної інформації. Зокрема, пасажири дізнаються, які продукти варто вживати для правильної роботи організму.

Водій Ольга Михайлівна Лема, яка вже 42 роки за кермом тернопільських тролейбусів, курсує «Тролейбусом щастя» від народження цього проекту. Розповідає, що особисто отримувала чимало позитивних відгуків від пасажирів. Розповіла, як одного разу тролейбус фотографував чоловік (як виявилося згодом, італієць). Йому дуже сподобалося оформлення тролейбуса, тому він захотів поділитися такою ідеєю у своєму рідному місті в Італії.

Хоч тролейбус «Здоров’я» вже десятий за рахунком, але на цьому студенти й викладачі зупинятися не збираються. У планах — «професійний» тролейбус, у якому покажуть найбільш затребувані спеціальності. І сподіваються, що він стане для тернополян не менш цікавим і корисним.

Фото авторки