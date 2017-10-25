Політика на скору руку

Ото падає на землю пожовкле листя, а мені й сусідам у поштові скриньки замість газет падают якісь рекламки. Не знаю, яка біда сі умудрила обчищати на нашій вулиці тоті скриньки і кому тре нараз по десіть-двайціть примірників «Вільного життя плюс» чи хто там що ще виписує. Зато маємо «компенсацію» у вигляді нових партій, писків, обіцянок, які сі ледве вміщают на куцих сторіночках страшного паперу. Якийсь такий не то облізло жовтий, не то землянисто сірий, а потріпаний, гейби тоті партії обікрали фабрику, де туалетний папір крутят.

Я вже за своє життя стілько партій перевидів, стілько обіцянок сі наслухав, же можна в експерти йти. А що — в нас у телевізор пускают деколи таких штурпаків, же не годні два слова толком докупи зліпити, зато вони «аналітики», «експерти», «політологи» і різні «-знавці». Сільський дядько хоць і проробив всьо життя коло трактора чи комбайна, зато знає їдне золоте правило: як не вмієш, то вчисі, а не партач. То в колгоспі колись могли і красти, хтозна-чим цілий день сі займати і так будувати «світле майбутнє» чи як там той комунізм ще називали. А теперка кожен має робити свою роботу добре. Бо нинька ні твоя хата не колгосп, ні твоя фірма не колгосп, ні твоя держава. Вмієш — роби, а не вмієш — вчисі. А то во накрали під одним партійним прапором, зліпили на скору руку нову партію і пішли красти далі. Така політика — то страхіття. На скору руку виходять добрі тілько деякі торти. Маю один рецепт такого від пана Богдана Маюка з Тернополя.

Тре півкіля пряників (можете на кожнім кроці в магазині купити), півлітри сметани, аби жирна і густа була, 100 грам цукрової пудри, два банани і шклянку почищених горіхів. Горіхи обсмажте на пательні, тоди подрібніт. Пряники наріжте на плястерки завтовшки зо три-штири міліметри, банани почистіть від шкірки і наріжте ще тонше. Сметану збийте з пудрою, жеби була однорідна густа маса. Глибоку миску застеліт харчовою плівкою і викладіт на неї шар добре змочених кремом порізаних пряників. Поверха дайте банани, посипте горішками, тоди знов пряники, банани, горішки. Накрийте торт плівкою, злегка притисніт руками, жеби втрамбувати, і поставте в холодильник на 10—12 годин. Можете поверха, як будете наминати, поляти той тортик чоколядовою глазуркою, потерти кавалок чоколяди чи посипати кокосовою стружкою — кому як сі схоче.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича