«Пори року» від «Надзбручанки»

Недавня концертна програма артистів академічного ансамблю танцю «Надзбручанка» та солістів Тернопільської обласної філармонії розпочалася прем’єрою танцю «Пори року». Завдяки співпраці з Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм цей гімн природі танцівниці відтворили, зодягнені в українські народні костюми Заліщицького («Зима»), Бережанського («Весна»), Бучацького («Літо») та Борщівського («Осінь») районів.

Балетмейстер-постановник Юлія Якимчук допомогла «Порам року» (танцівниці М. Павлюк, О. Полюга, В. Дуліна, О. Вітовська) зачарувати присутніх у залі красою витончених розкішних родинних танців під супровід музики заслуженого діяча мистецтв України Миколи Шамлія. Музиканти оркестру під орудою Руслана Мищія додавали танцівницям запалу та енергії. Оплескам не було кінця.

А жартівливі танці «Надзбручанки» — «Вихиляс» і «Гандзя» — у стрімкім темпі вражали як влучними дотепами, так і чіткістю, яскравістю виконання.

Та й без пісень не обійшлося. Солістка Вікторія Мищій під супровід оркестру, у розкішному національному вбранні, зуміла виспівати-розповісти слухачам «Чому не йдуть дівки заміж», про «Приймаченка» та захопити «Українськими коломийками». А сопілкар Руслан Мельник полонив усіх фантазіями на теми українських народних мелодій.

Хоч і неодноразово споглядали тернополяни танці «Дзюмбалики», «Трясунець», «Копіруш», але щоразу дивляться, наче вперше, піддаючись їхньому стрімкому ритму. Та й «Варварка» з подільських просторів разом з шумом Медоборів нагадала усім молодість. Як і «Гуцульські мелодії» у виконанні оркестрантів. І блискавичний гопак не міг не викликати захоплення, оплесків, вигуків «Браво!»

Дарія ЧУБАТА.

Фото з вільних джерел