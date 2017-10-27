Щоб отримати соціальну стипендію

Уряд ухвалив постанову, якою, зокрема передбачено удосконалення переліку документів, що подаються для отримання соціальних стипендій, а саме подання: довідки вищого навчального закладу про навчання студента, якщо в нього немає студентського квитка; довідки з Пенсійного фонду України про стаж роботи в разі неможливості подання відповідної довідки з підприємства; копії довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у разі неможливості подання студентом посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також для спрощення процесу звіряння внесених до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про студентів зі списками студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, пропонується вищим навчальним закладам з першого січня 2018 р. при поданні зазначених списків до органів соціального захисту населення застосовувати електронний цифровий підпис.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

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