ЦНАПи зможуть видавати посвідчення водія і реєструвати шлюби

11 жовтня Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Мінекономрозвитку щодо розширення переліку адміністративних послуг, які громадяни України можуть отримати в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, ЦНАПи тепер зможуть видавати посвідчення водія (за погодженням місцевої влади з Міністерством внутрішніх справ); проводити державну реєcтрацію (перереєстрацію, зняття з обліку) транспортних засобів (за погодженням місцевої влади з Міністерством внутрішніх справ); реєструвати акти цивільного стану (за погодженням місцевої влади з Міністерством юстиції); видавати дозвіл на застосування праці іноземців (без погодження), а також надавати послуги соціальної сфери (за пропозиції міністра соціальної політики Андрія Реви).

— Закликаю органи місцевої влади якомога швидше потурбуватися про те, щоб у ЦНАПах їхнього регіону з’явилися ці послуги. Водночас сподіваюся, що Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ безперешкодно нададуть центрам усіх регіонів можливість видавати ці документи. Ще раз наголошую: якомога більша кількість адмінпослуг має надаватися в одному місці. Люди не повинні оббивати пороги державних органів, а отримувати швидкий та доброякісний сервіс, — наголосив перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

Усього Мінекономрозвитку рекомендує ЦНАПам надавати 106 адміністративних послуг. Як відомо, міністерство також працює над запровадженням єдиного стандарту обслуговування в усіх центрах. До стандартів, наприклад, належить швидкість обслуговування — 15 хвилин від входу клієнта до завершення отримання послуги.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

Фото з вільних джерел