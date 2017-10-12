Усім там хотілося б бути…

ПАРЛАМЕНТ ПРОГОЛОСУВАВ ЗА ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ, А ПРЕЗИДЕНТ УЖЕ ПІДПИСАВ ДОКУМЕНТ. ТОЖ, ПОПРИ ІНШЕ, ЗМІНИЛОСЯ ОСНОВНЕ ПРАВИЛО ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ: ДЛЯ ЦЬОГО НАСТУПНОГО РОКУ ПОТРІБНО МАТИ НЕ МЕНШЕ 25 РОКІВ СТРАХОВОГО СТАЖУ.

Моя 40-річна знайома, якій до пенсії ще добрих 25 років, бо свого часу працювала неофіційно, підсумовуючи свої далекі пенсійні перспективи, зітхнула: «Всім там (на пенсії. — Авт.) хотілося б бути. Але чи вийде?» Таке питання тепер риторичне, особливо для українців, які не мають страхового стажу й яким у результаті доведеться працювати, щоб його заробити, десятки років.

Редакції нашої газети в Міністерстві соціальної політики пояснили, як саме впроваджуватиметься реформа. Так-от, із першого жовтня 2017 р. усі пенсії незалежно від року призначення будуть перераховані за єдиними правилами згідно з матеріалами пенсійних справ. При перерахунку буде використовуватись єдиний показник середньої зарплати за останні три роки (2014—2016) у розмірі 3764,4 грн; оновлений показник прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян на рівні 1452 грн. Усі перерахунки пенсій будуть зроблені без звернень пенсіонерів. У міністерстві стверджують, що підвищення пенсій не носить інфляційний характер, тому не може призвести до підвищення цін.

Надалі всі пенсії щорічно будуть індексувати — на 50 відсотків середньої заробітної плати і на 50% від зростання інфляції. У 2019—2020 роках для перерахунку будуть брати показник середньої заробітної плати за попередній рік. Із 2021 року — показник середньої заробітної плати за три попередні роки. Перерахунок пенсій більше не залежатиме від рішень політиків.

Пенсійний вік не підвищують: ті, хто сумлінно працював і набув необхідного страхового стажу, зможуть вийти на пенсію в 60 років. В Україні пенсійний вік один з найнижчих у Європі. Так у Німеччині, Великобританії, Данії на пенсію виходять у 65—67 років, у Фінляндії — у 62—68, в Естонії, Нідерландах — у 65 років. Японці й канадійці теж виходять на пенсію у 65 років.

В Україні із січня 2018-го для виходу на пенсію за віком необхідно мати 25 і більше років страхового стажу. Людина, яка не працювала або працювала на себе (не сплачувала страхові внески), не буде отримувати пенсію за рахунок інших і вийде на пенсію пізніше — мінімальний страховий стаж для права на пенсію залишається на рівні 15 років (при досягненні 65 років). Ті, хто працює в секторі неформальної зайнятості або за кордоном, можуть сплачувати внески до Пенсійного фонду самостійно або «купити» стаж за період, коли такі внески не сплачували (не більше ніж два роки).

Зберігається право на достроковий вихід на пенсію для матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових — учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій; чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

Скасували обмеження виплати пенсій для тих, хто працює. Досі пенсії, розмір яких перевищує 12470 гривень (10 прожиткових мінімумів), підлягали оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовим збором — 1,5% у частині такого перевищення. Також із жовтня 2017-го скасовують 15-відсоткове зниження пенсій працюючим пенсіонерам.

Тож той, хто заробив пенсію, із першого жовтня 2017-го буде отримувати її в повному обсязі. Відміняється зменшення розміру пенсії жінкам, що скористалися правом дострокового виходу на пенсію в 55 років.

Як саме виплачуватимуть пенсії в жовтні, нам пояснила начальник Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в області Тетяна Глух. «У жовтні виплачувати пенсії будемо за двома відомостями, — каже Тетяна Григорівна. — Ті пенсіонери, в кого дата отримання пенсії припадає після набрання чинності закону, одержать кошти одночасно: по основній відомості пенсію в попередньому розмірі та по додатковій — суму перерахунку. Ті пенсіонери, які вже з четвертого жовтня, до набрання чинності закону, встигнуть отримати пенсію, так би мовити, в старому розмірі, одержать відповідну доплату за окремою відомістю до закінчення виплатного періоду жовтня, тобто до 25 жовтня».

За словами Тетяни Глух, орієнтовно передбачається, що 89,7% одержувачів пенсій у Тернополі і Тернопільському районі отримають свої пенсійні виплати в підвищеному розмірі. Зокрема, за попередніми розрахунками, понад 11 тис. пенсіонерів отримають підвищення від 201 до 500 грн, 8,5 тис. — від 501 до 1000 грн, майже 9 тис. — понад 1000 грн. Додатково на виплату пенсій на місяць по Тернополю і Тернопільському району орієнтовно потрібно 27,3 млн грн, а до кінця року — 82 млн. Об’єднане управління уже провело перерахунки пенсій.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел