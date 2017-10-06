Знайомство за три години

БЕЗКОШТОВНІ ЕКСКУРСІЇ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ТА ГОСТЕЙ МІСТА, А ТАКОЖ ЖУРНАЛІСТІВ ПРОВЕЛИ ПРАЦІВНИКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ. ЗАХІД ОРГАНІЗУВАЛИ ДО ПЕРШОЇ РІЧНИЦІ З ЧАСУ СТВОРЕННЯ УСТАНОВИ ТА ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ТУРИЗМУ.

Усі охочі мали змогу відвідати підземелля замку, оглянути місця археологічних розкопок та замкові мури, піднятися на вежу архікатедрального собору. Окрім цього, зустріч із представниками ЗМІ стала доброю нагодою підбити перші підсумки діяльності центру. Так, за словами його директора Тараса Ковальчука, за цей час працівникам вдалося організувати «Файне зимове містечко», фестивалі вина та сиру, пива та м’яса, гідно представити Тернопільщину на багатьох заходах.

У центрі не ведуть офіційної статистики щодо кількості відвідувачів, та якщо орієнтуватися на кількість мап, які роздають гостям, то за рік знаннями про Тернопіль збагатилося приблизно 15 тисяч осіб. Цікаво, що один ірландець після візиту в центр прожив у місті п’ять тижнів, вивчаючи його історію.

На майбутнє у колективу Тернопільського туристично-інформаційного центру багато планів. Серед іншого, працівники хочуть організовувати тригодинні екскурсії із харчуванням для туристів, що перебувають у місті проїздом, проводити для гостей дводенні пізнавальні тури вихідного дня Тернополем та областю, популяризувати обласний центр як столицю масарства й місце, де можна випити смачного пива.

У планах команди Тернопільського туристично-інформаційного центру — відновити доступ до усіх наразі втрачених та забутих підземель міста.

Фото з вільних джерел