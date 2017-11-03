Адреси відпочинку

Драмтеатр

У суботу, 4 листопада, тернопільців та гостей міста запрошують переглянути комедію «Медовий місяць на всі сто». А 5 листопада — музичну комедію «Гуцулка Ксеня» та дитячу казку «Снігова королева». У середу, 8 листопада, актори представлять музичну комедію «Сорочинський ярмарок». Початок вечірніх вистав о 19.00, дитячої — о 13.00.

Театр актора і ляльки

У неділю, 5 листопада, юним глядачам представлять казку Оксани Дмитрієвої за мотивами українського фольклору «Василина» (поч. о 12.00 та 14.30).

Філармонія

У понеділок, 6 листопада, о 18.30 відбудеться концерт «Листопад талантів: від класики до естради». У четвер, 9 листопада, о 18.30 всіх охочих запрошують послухати «Музику Відня». У програмі — твори для скрипки та фортепіано у виконанні Юрія та Мирослави Чорнобаїв з Києва.

Художній музей

До понеділка, 6 листопада, діятиме виставка творів художниці Тетяни Балбус. 7 листопада відбудеться відкриття виставки «Мистецтво тоталітаризму: соцреалізм». Охочі також мають змогу оглянути репродукції творів Ніла Хасевича «УПА — боротьба нескорених». Експозиція приурочена до 75-річчя УПА.

ПК «Березіль»

Сьогодні, 3 листопада, о 10.00 розпочнеться обласний фестиваль-конкурс патріотичної пісні, прози і поезії «Свята Покрова», приурочений до 75-річчя створення УПА.

УД «Перемога»

Сьогодні та завтра о 10.00 стартує конкурсна програма міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жайвір». У неділю, 5 листопада, о 15.00 розпочнеться гала-концерт фестивалю.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото Віри Перун