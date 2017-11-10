Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте в суботу, 11 листопада, на перегляд трагікомедії М. Лисака «Дитина в дарунок». 12 листопада вашій увазі музична комедія-жарт М. Кропивницького «Пошилися в дурні», 15 листопада — музична комедія О. Коломійця «Фараони», а 16 листопада — музична комедія Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 12 листопада казку Б. Мельничука та О. Мосійчука «Чари прадавнього лісу» (за мотивами казки Б. Лепкого «Дванадцять місяців»). Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 12 листопада, на перегляд лялькового ілюзійно-ексцентричного шоу «Сни про Венецію» від Хмельницького академічного театру ляльок «Дивень». Поч. о 12.00 і 14.30.

Художній музей

До кінця листопада діятиме експозиція «Мистецтво тоталітаризму: соцреалізм» (з фондів музею). Також продовжує роботу виставка репродукцій творів Ніла Хасевича «УПА — боротьба нескорених», приурочена до 75-річчя УПА.

Філармонія

Завітайте 14 листопада на концерт вокальної музики «Невідомий Моцарт та Бортнянський» за участю лауреатів міжнародних конкурсів Галини Ходаківської (сопрано) й Вадима Мітряєва (контратенор/тенор), а також камерного оркестру філармонії. 16 листопада відбудеться концерт Поліського академічного ансамблю пісні і танцю «Льонок» (Житомир). Початок обох заходів — о 18.30.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки