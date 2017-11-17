Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 18 листопада на перегляд комедії К. Крьоца «Рятуйте, мене женять!» (мала сцена). 19, 22 і 23 листопада вашій увазі прем’єра відвертої комедії (18+) А. Сарамоновіча «Гормон кохання, або Тестостерон», а 21 листопада — вистава Б. Мельничука і О. Мосійчука за творами Б. Лепкого «Мазепа» (з нагоди Дня гідності та свободи і 145-річчя від дня народження Б. Лепкого). Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 19 листопада, на перегляд казки-мюзиклу В. Ліванова та Ю. Ентіна «Бременські музиканти». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

17—18 листопада тут триватиме проект «Студентська доба». Поч. о 9.00. 19 листопада завітайте на концерт муніципальної духової «Оркестри Волі» (початок о 18.00), а 23 листопада — на міський фестиваль родинної творчості «Родинне джерело» (поч. о 15.30).

Художній музей

До кінця листопада діятиме експозиція «Мистецтво тоталітаризму: соцреалізм» (із фондів музею). Також продовжує роботу виставка репродукцій творів Ніла Хасевича «УПА — боротьба нескорених», приурочена до 75-річчя УПА.

Філармонія

23 листопада до вашої уваги концерт колективів і солістів філармонії. Кошти, виручені від продажу квитків, буде перераховано на лікування заслуженого артиста України Левка Корженевського. Поч. о 18.30.

ПК «Березіль»

17 листопада завітайте на концерт гурту «Долг», приурочений 30-річчю колективу. Поч. о 17.00. 19 листопада відбудеться патріотичний фестиваль «Земля Героїв» (початок о 15.00).

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки