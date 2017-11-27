Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 25 листопада на перегляд вистави О. Коломійця «Ілюзії життя». 26 листопада вашій увазі комедія А. Сарамоновіча «Гормон кохання, або Тестостерон», 29 листопада — музична комедія В. Жили «Сорочинський ярмарок» (за мотивами твору М. Гоголя), а 30 листопада — музична комедія-жарт «Як наші діди парубкували» (лібрето В. Канівця). Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 26 листопада казку В. Жили «Котигорошко» (за мотивами української народної казки). Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 26 листопада, на перегляд чарівної казки О. Черняк «Сестриця Оленка та братик Івасик». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

26 листопада відбудуться святкування з нагоди 145-річчя від дня народження Богдана Лепкого. Поч. о 14.00. 28 листопада розпочне роботу виставка картин викладачів і учнів Тернопільської художньої школи.

Художній музей

До кінця листопада діятиме експозиція «Мистецтво тоталітаризму: соцреалізм» (із фондів музею). Також продовжує роботу виставка репродукцій творів Ніла Хасевича «УПА — боротьба нескорених», приурочена до 75-річчя УПА.

Філармонія

Завітайте 29 листопада на «Австро-угорський вечір» — концерт симфонічного оркестру та лауреата міжнародних конкурсів Лідії Футорської (скрипка, Львів).

Театральний майдан

25 листопада відбудеться захід зі вшанування пам’яті жертв Голодомору й політичних репресій. Поч. о 15.30.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки