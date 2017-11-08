Я — пенсіонерка, маю 70 років, інвалід першої групи. Хотіла б знати, чи є надбавки до пенсії у зв’язку з новим законом у інвалідів загального захворювання, у тих, хто доглядає за хворими, хто має відзнаки за заслуги.

Марія К.

м. Зборів.

На запитання п. Марії відповідають спеціалісти головного управління Пенсійного фонду в області.

Перерахунки пенсій, відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», проведено з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на перше грудня 2017 року Законом «Про державний бюджет України на 2017 рік» — 1373 гривні, збільшеного на 79 гривень, тобто 1452 грн (1373+79). Із врахуванням такого прожиткового мінімуму перераховано також розміри пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Щодо пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання, то розміри їхніх пенсій із першого жовтня цього року не можуть бути нижчими 1452 грн. Тобто якщо розмір пенсії з усіма надбавками і підвищеннями не досягає цієї суми, то встановлюється відповідна доплата.

Стосовно надбавки на догляд для осіб з інвалідністю слід зазначити, що постановою Кабінету міністрів України від 16 липня 2008 року №654 передбачено, що інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку та які отримують пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»), виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень. Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» не вносилися зміни стосовно розміру цієї надбавки чи порядку її виплати.

Підготувала Валентина ДЕВЛИШ.

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