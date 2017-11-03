БОРГИ НАШІ. У 2018—2022 роках Україна повинна виплатити 28,7 мільярда доларів у рахунок погашення й обслуговування зовнішніх кредитів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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«КАРЛИК» ЛЮТУЄ. Президент РФ В. Путін публічно озвучив невдоволення з приводу встановлення у Вінниці пам’ятника Симону Петлюрі. Виступаючи на сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай», очільник Кремля так відгукнувся про С. Петлюру: «Це людина нацистських поглядів, антисеміт, який винищував євреїв під час війни. Крім сіоністського конгресу, всі мовчать. Вам своїх клієнтів шкода в Києві?» Тим часом історичні факти спростовують брехню «карлика», що уявляє себе володарем світу. Симон Петлюра у 1921 році видав звернення «До населення України», в якому засуджуються єврейські погроми. У ньому, зокрема, зазначається: «…єврейське населення, як і ви, селяни, жде не діждеться визволення від комуністів-грабіжників». Попри позицію Петлюри, його убивство 25 травня 1926 року в Парижі було представлено як «акт справедливої помсти за масові вбивства євреїв в Україні».

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ВОРОГОВІ СПІВАВ? ДО НАС НЕ ПХАЙСЯ! У Тернополі не відбувся концерт Сергія Бабкіна через погрози громадських активістів зірвати виступ. Аби не допустити таких ситуацій, депутати облради вирішили заборонити проведення розважальних заходів з участю осіб, що виступали в Росії або на тимчасово окупованих територіях України під час російсько-української війни. Дісталося на горіхи від депутатів і керівництву драмтеатру, де мав відбутися концерт Сергія Бабкіна, українського виконавця, що й під час війни влаштовує виступи в окупованому Криму та Росії.

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ЗАОДНО З ОКУПАНТАМИ. На окупованій території Донбасу процвітають тільки церкви УПЦ (МП), оскільки обслуговують окупантів. Про це йдеться в дослідженні «Окупований Донбас: економіка, демографія, групи впливу. Стратегії для України». Як зазначається у ньому, священики УПЦ (МП) освячують бойовиків «ДНР» і «ЛНР» «на ратний подвиг» зі схвалення вищих ієрархів УПЦ (МП) у регіоні. «Ієрархи УПЦ (МП) стали частиною ідеологічного пропагандистського апарату окупаційного режиму. А всім іншим християнським конфесіям створюють усе більше перешкод, священики і пастори перебувають під по-стійною загрозою репресій… При тому боротьба з «розкольниками» та «сектантами», тобто з УПЦ КП і протестантськими церквами, стала частиною офіційної ідеології та політики окупаційної влади», — зазначається в дослідженні.

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ХТО КЕРУЄ ПОЧАЄВОМ? Міський голова Почаєва Василь Бойко захищатиме майнові інтереси Свято-Успенської лаври УПЦ (МП) на засіданні сесії ООН. Річ у тім, що представники ВО «Свобода» не допустили передачі під час сесії Почаївської міськради в постійне безоплатне користування Почаївській лаврі земельних ділянок у центрі міста загальною площею понад гектар. Як зазначає інтернет-видання «За Збручем», що поширило цю новину, намагання міського голови Почаєва передати залишки вільних міських земель московській церкві не є новиною, а швидше підтверджує загальну тенденцію і версію, що містом вже давно керує не міська рада, а Почаївська лавра. Так, колишній міський голова В. Заболотний намагався передати у власність монастиря УПЦ (МП) приміщення відділення поліції, а його попередник О. Іванюк таки передав лаврі кілька будівель місцевої лікарні.

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МЕРОМ ТБІЛІСІ СТАВ ФУТБОЛІСТ. Із результатом 51,15 відсотка голосів на виборах мера грузинської столиці переміг колишній футболіст київського «Динамо», донедавна міністр енергетики Грузії й кандидат від правлячої партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе. У міську раду (сакребуло) Тбілісі, окрім правлячої партії, яка набрала понад 50 відсотків голосів, пройшло ще три: «Єдиний національний рух», «Європейська партія» та «Альянс патріотів». Нагадаємо, що засновником опози-ційного грузинського «Єдиного національного руху» є екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

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А ТИМ ЧАСОМ… Людина без громадянства Міхеїл Саакашвілі нині є лідером українського «Руху нових сил». Він скликав під Верховною Радою мітинг з доволі претензійним гаслом «Україна без Порошенка». На думку Саакашвілі, чинний Президент незабаром покине президентське крісло, причому без ексцесів і кровопролиття. «Порошенко має покинути посаду настільки швидко, наскільки це буде комфортно для суспільства. Він має піти спокійно. Тому ми вже готуємося до того, щоб не міняти шило на мило. Треба, щоб нове поко-ління українців прийшло до влади», — заявив Саакашвілі.

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ПОТАП БЕЗ НАСТІ… Солісти українського дуету «Потап і Настя» Олексій Потапенко та Анастасія Каменських офіційно заявили про припинення спільної творчості. «Ми вирішили, — сказала Настя, — наш дует поставити на паузу. Одинадцять років дарували вам гарний настрій і багато працювали. Скільки триватиме наша пауза, не знаємо». Потап додав, що за роки існування дуету було випущено п’ять музичних альбомів, знято 29 кліпів.

За інформаціями видань «Україна молода», «Експрес», RISU, «За Збручем», «Високий Замок», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел