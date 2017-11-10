309 РОКІВ ТОМУ. Хоча загалом із підручника історії України «капає» кров, є сторінки, які навіть на цьому загальному тлі видаються особливо кривавими і трагічними. Серед них — загибель Батурина, знищення 2 листопада (за юліанським календарем) 1708 року московськими військами під керівництвом Олександра Меншикова. Тоді він підступив до Батурина з єдиною метою: виконати волю кривавого царя Петра — навчити непокірний народ згинати шию. Ціллю його була показова каральна акція, яка б навела жах на Україну, змусила її відступитися від гетьмана Мазепи, який шукав вихід із глухого кута, в який його країну загнали історичні обставини, хижі сусіди та дехто з дітей цієї самої землі.

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ПОТАЄМНИЙ ХІД ДО ФОРТЕЦІ, вказаний зрадниками, став дорогою до кривавого бенкету. Меншиков безжально винищував, вирубував, розстрілював і захисників Батурина, і його мирних жителів. Паризькі газети «Парі Газетт» і «Летре Хісторік» вийшли тоді із заголовками «Уся Україна в крові», «Жінки і діти на вістрях шабель», а «Газетт де Франс» повідомляла: «…всі мешканці Батурина без оглядки на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів». 13 листопада — День пам’яті Батурина. Схилімо голови у молитві за небесні тисячі, які прийняв Господь 309 років тому.

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ЩО Б ЦЕ ОЗНАЧАЛО? «Я зараз буду нескромним. Я до сьогоднішнього дня глибоко переконаний, що Україні потрібний політичний курс президента Ющенка. Я не підписав жодної угоди, за яку мені соромно як президенту. Я не підписував зрадницьку газову угоду, я не здавав Крим, не здавав Східний Донбас. Я по відношенню до своєї нації був чесним, мені здається, був професійним, і ні про що не жалкую». Цю заяву Віктора Ющенка цитує «Україна молода».

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ЗВІТУЄ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ… 22 терористичним актам запобігли в Службі безпеки України за два роки. Затримали 62 людей, які їх організовували, повідомив голова СБУ Василь Грицак. Встановлено майже тисячу учасників диверсійних груп. Затримано 114, засуджено — 54 особи.

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ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ. «Я не маю морального права засуджувати тих українців, які їдуть на заробітки за кордон. Їх можна зрозуміти, бо треба годувати сім’ї. Але тих, які на четвертому році війни їздять на роботу в Росію, інакше, як мудаками, не назву». Такої думки заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

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КОЛИ ПРИПИНЯТЬСЯ ТЕРАКТИ? За словами колишнього командира роти «Айдару» Євгена Дикого, «терор у Києві й Одесі припиниться тоді, коли після кожного теракту в нас — лунатиме вибух у Москві чи Пітері. Але вибух не у метро, а в машині генерала ФСБ чи бодай полковника головного розвідувального управління. Як тільки ціну за теракти в Україні почнуть платити їх організатори, швидко побачимо чемну й виховану Росію».

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РАЗ НА ДВА-ЧОТИРИ РОКИ міняє роботу кожен другий українець. У 72 відсотках випадків причиною звільнення є низька зарплата. У 63% — відсутність можливостей для кар’єрного зростання. У 44% — недоброзичлива атмосфера в колективі. Менш поширеними причинами є погані умови на робочому місці (17 відсотків), бажання змінити сферу діяльності (10%), скорочення штату (9%) та незручне розташування офісу (9%).

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ПРОДУКТОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ. Виявляється, що для країн Східної Європи міжнародні компанії виготовляють харчі нижчої якості, аніж для споживачів Західної. Ця проблема набула такого розголосу, що на неї навіть звернули увагу лідери держав «Вишеградської четвірки» (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина). Нещодавно це питання порушила і Литва. Як показали дослідження, литовцям недодають какао, цукру та полуниць. Наприклад, до складу чаю «Nestea» у Німеччині входить лише цукор, а в Литві — сахароза та стевія, у печиві «Milka» в Німеччині 35% шоколаду, в Литві — лише 32%. Чим далі на схід Європи, тим у йогуртах менше фруктів і він виготовлений з молока гіршої якості… Литва заявила, що домагатиметься усунення цієї ганебної практики та прийняття відповідних нормативів Євросоюзом.

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СКАЖИ, ХТО ТВІЙ ДРУГ… Заслужений артист України Віталій Козловський у рамках гастрольного туру завітав до Слов’янська, де зустрівся з екс-мером міста Нелею Штепою. У своєму «Інстаграм» співак виклав фото, на якому сяє від щастя, а поруч — не менш щаслива одіозна білявка з величезним букетом жовтих хризантем. Підпис під фото: «Безумно рад встрече!» «Може, Козловському розум відняло? — запитує «Високий Замок». — Бо інакше пояснити цей вчинок важко. Чи міг випускник факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка не знати, хто така Штепа? З яким лицем Козловський тепер приїде до Львова?» «Це той випадок, коли замість мозку — пластилін», — прокоментувала цей вчинок співака продюсер Олена Мозгова. «Віталію!.. Ти не знаєш, із ким ми воюємо?» — написала Анастасія Приходько. Сама Штепа в коментарі під цим постом зазначила: «Вдячна долі за те, що вона дала мені такого вірного, справжнього друга. Наша дружба перевірена роками».

За інформаціями видань «Україна молода», «Газета по-українськи», «Високий Замок», «Експрес», RISU, «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел