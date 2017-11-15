ХТО НИНІ ВЛАДА? Один з найвідоміших українських політтехнологів Сергій Гайдай переконаний: «Влада — це Петро Олексійович Порошенко. Концентрація влади в його руках зараз така висока, що можна говорити, що влада — це він… Він людина авторитарна, він все контролює і все його оточення — лише продовжувачі його волі. Наприклад, позбавлення Саакашвілі громадянства — це не погані чиновники щось зробили не так. Це було його бажання, і чиновники просто зробили як зробили. Якщо ми бачимо, що Порошенка ось так вітають з днем народження — це не ініціатива його дружини, піарників… Це означає, що він хотів, щоб його ось так привітали… Без цього бажання — нічого не було б».

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А ТЕПЕР ПОБИВАЄМОСЬ. «Монополізація, а часто і олігархізація української моделі економіки позбавляє нас не лише економічних, а й соціальних перспектив. Ідеться про 20 чи 30 осіб, які отримують зиск. Незалежні аналітичні кола підрахували, що з України виведено до податкових раїв 140 мільярдів доларів. Звичайно, цей процес триває не два чи три роки. Це довга історія… Тепер ми стоїмо в черзі до Міжнародного валютного фонду, щоб отримати 17 мільярдів доларів упродовж чотирьох років. Може, варто організувати «круглий стіл» і пробувати відповісти на питання: що потрібно зробити, щоб ті 140 мільярдів доларів попливли назад до України?» — запитує третій її президент Віктор Ющенко.

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КОЛИ ГРОШІ ПАХНУТЬ. Київський хірург Дмитро Козлов відмовився оперувати 50-річну жінку-підприємця з Донецька: вона хотіла прибрати зайвий жир із живота і стегон. На операційному столі, не чекаючи анестезії, почала скаржитися на «укропів», «геноцид народу Донбасу». Мовляв, «русскій мір» — кращий світ. Після її слів підготовку до операції припинили, а жінці повністю повернули гроші. «Я не порушував клятву Гіппократа. Не знаю, як кому, а мені гроші пахнуть», — сказав лікар Козлов. У 2014—2015 роках він перебував в АТО, був начальником медичної служби 12-го батальйону територіальної оборони «Київ».

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УБИВЦЯ — ЖІНКА. Машину полковника СБУ Олександра Хараберюша підірвала жінка. Вибух стався на розі вулиць Металургів і Кафайської в центрі Маріуполя на Донеччині. Олександр їхав на роботу, у салоні машини був сам. Йому відірвало обидві ноги. Помер від втрати крові у «швидкій». За його вбивство затримана мешканка Донецька. В Одесу вона приїхала за біометричним паспортом. Жінка входила до центру спеціальних операцій, що діє під егідою так званого міністерства державної безпеки «ДНР». Його очолює Василь Євдокимов, позивний «Ленін». Центр фінансують і координують спецслужби Росії, заявив голова СБУ Василь Грицак. Затримана 29-річна Юлія Прасова зізналася, що за вбивство полковника Хараберюша отримала 15 тисяч доларів.

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А ТИМ ЧАСОМ… Полковник Олександр Хараберюш був одним з найрезультативніших українських контррозвідників. На його рахунку майже 80 затриманих російських агентів і терористів. Зіграв ключову роль у викритті трьох зрадників у лавах Донецької СБУ, завербованих російською розвідкою. Брав участь в операції із затримання диверсійної групи «Мангуст», що спровокувала масові заворушення в Маріуполі у травні 2014-го. У нього залишилася дружина і дві доньки.

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ПОШТАРЯМ ПІДВИЩАТЬ ЗАРПЛАТИ? З першого листопада «Укрпошта» розпочала поетапне підвищення заробітних плат працівникам підприємства до рівня ринкових. Про це інформує прес-служба компанії. Першими отримають підвищення зарплати працівники відділень поштового зв’язку, розташованих у містах-мільйонниках та обласних центрах. Їм обіцяють збільшити ставку майже вдвічі — до 7,5 тисячі гривень. Начальникам та заступникам відділень поштового зв’язку приблизно в 2,5 раза — до 14,5 тисячі гривень. Нагадаємо: ставка керівника «Укрпошти» Ігоря Смелянського (без бонусів, доплат і надбавок) становить 333400 гривень на місяць. Натомість звичайна листоноша у кращому разі працює за мінімальну зарплату. Як правило, листоноші у селах працюють на 0,5 ставки.

За інформаціями видань «Українське слово», «Україна молода», «Газета по-українськи», «Високий Замок», RISU.

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел