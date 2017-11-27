«КРИВОНОС» ВИСТОЯВ. Косівський суд повністю реабілітував одного з найлегендарніших командирів УПА, сотенного «Кривоноса» — 94-річного Мирослава Симчича, багаторічного радянського політв’язня. Незламний упівець остаточно вийшов на волю в 1985 році, відбувши в ув’язненні 32 роки, шість місяців і три дні! Його засудили ще в далекому 1949 році. У 1976-му він звертався до комісії з прав людини ООН щодо свого звільнення, адже вже відсидів «своїх» 25 років. Проте поданню не дали ходу, оскільки в’язень Мирослав Симчич «не став на шлях виправлення» (тобто відмовився засудити свою участь в УПА та співпрацювати з КДБ). У 1982 році, не виходячи на волю, Симчич учетверте був визнаний судом особливо небезпечним рецедивістом і засуджений «за наклеп на радянський державний і суспільний лад». Прикарпатський нардеп Юрій Соловей звернувся до Президента з проханням присвоїти Мирославу Симчичу звання Героя України.

УКРАЇНЦІ ВИЗНАЧИЛИСЬ. 77 відсотків громадян України погоджуються, що Голодомор 1932—1933 років був геноцидом українського народу. Не погоджуються з цим 13%, ще 11% не визначилися. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2017 року. Згідно з його результатами, твердження, що Голодомор 1932—33 років був геноцидом, поділяє більшість жителів заходу країни (91%) та її центру (84%), дві третини півдня (65%) і понад половина сходу (56%). В Україні День пам’яті жертв голодоморів встановлений на четверту суботу листопада. Цього року це буде 25 листопада.

ЧОГО НЕ РОЗУМІЮТЬ ПОЛЯКИ. Торкаючись українсько-польських стосунків, відповідаючи на запитання кореспондента польського видання «Річ Посполита», Віктор Ющенко сказав: «Ми мали складні відносини з Польщею, але розпочали діалог і 2003 року досягли порозуміння. Польський сейм і українська Верховна Рада перепросили навзаєм за ті події від імені всіх поляків та українців. Здавалося, що цим поставлено крапку. Але в останні роки в Польщі розпочалася спроба ревізії досягнутих тоді домовленостей, і це мені не подобається. Українців називають винуватцями геноциду — ніколи з цим не погоджусь… Найкращі польські сини (у 40-ві роки. — Д. В.) боролися за незалежну Польщу, якою вона була до 1939 року. Але на цій же території творилася незалежна Україна. Найкращі її сини боролися за таку ж ідею і тими ж методами. Я розумію мотивацію хлопців, які боролися за Польщу, але також розумію велику мету, яку мали в своїх головах українські хлопці, які боролися за утворення України. У ХХ столітті Україна шість разів проголошувала незалежність і п’ять разів втрачала її. Те, що тепер вона є незалежною, свідчить про нашу рішучість».

УЖЕ СОРОКОВИЙ БУДИНОК сімейного типу відкрили протестанти в Україні. Останній — у Херсоні. Місцева протестантська громада за підтримки німецького благодійного фонду «Міст життя» звела його з нуля. У двоповерховому будинку-красені — дев’ять спалень, шість туалетних кімнат. Усередині все зроблено зі сучасним підходом і смаком. Поселились у будинку парафіяни протестантської громади подружжя Миколи та Ольги Нестеруків, у яких 16 дітей: шестеро своїх і десять прийомних.

ЯК НАРДЕПУ КІССЕ «ЯЗИК» ОБРУБАЛИ. Віце-спікер Оксана Сироїд влаштувала майстер-клас із перевиховання нардепів, які зухвало ігнорують вимогу про використання державної мови. Просто вимкнула мікрофон нардепу Антонові Кіссе, який виступав з парламентської трибуни російською. Кіссе знітився, обіцяв «наступного разу робити попитки на українськой мовє доповідати». Але Сироїд була невблаганна: «Або продовжуйте українською, або прошу сісти на місце». І Кіссе перейшов на державну, хоча в його виконанні це була не українська, а «азарівська». Ламав язика, але виступ закінчив, зірвавши під кінець оплески залу.

ЯКЩО НЕ СТАНЕТЬСЯ ДИВА… Ось що сказав прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв про санкції проти Росії: «Санкційний режим США зберігатиметься десятиліттями, якщо не станеться якесь диво. Надії на поліпшення наших відносин із новою американською адміністрацією — кінець. Росії оголосили повноцінну торгову війну».

НА ДОГОДУ РОСІЇ. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заклав у бюджет понад 2,4 мільярда угорських форинтів (приблизно 9 мільйонів доларів США) для будівництва російських православних церков. Гроші виділять Будапештсько-Угорській єпархії РПЦ, у складі якої 12 парафій. Це при тому, що в Угорщині проживає всього лише 2356 вірних Московської патріархії. Домінуючою конфесією є католицизм, вірних Святого Престолу в Угорщині понад 10 мільйонів. Зближення Угорщини з Росією викликає занепокоєння в інших країн-членів ЄС, адже Будапешт активно пропагує зняття економічних санкцій, введених після анексії Криму Росією, бо це, мовляв, шкодить торгівлі.

За інформаціями видань «Україна молода», RISU, «Високий Замок», «День», «Газета по-українськи», «Українське слово».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел