Допоможемо маленькій Яні

Батьки чотирирічної Яни Кульпак із Тернополя просять усіх небайдужих посприяти в одужанні їхньої донечки.

У Яночки складний діагноз: кістозна лімфагіома. У народі цю хворобу ще називають «слоновість». Припухлість лівої ніжки мама дівчинки Галина помітила одразу після народження доньки, проте лікарі запевняли жінку, що причин для хвилювання немає.

Із часом проблема не зникла. Потім були численні консультації, огляди й врешті медики констатували в дитини цю маловивчену в Україні недугу. Зараз у Яни оформлена інвалідність, дівчинка стоїть на обліку в онколога, проходить всі можливі процедури для підтримки здоров’я.

На жаль, Янину хворобу в Україні не лікують. А ось за кордоном допомога таким пацієнтам ефективна — для батьків Яни це єдина надія на одужання дитини. Стараннями доброчинців її уже вдалося прооперувати в Інституті радіології і судинної аномалії в Регенсбурзі. Тепер дитині потрібне ще одне оперативне втручання у Німеччині. Сума, яка необхідна, щоб врятувати Яну, — 10 тисяч євро.

Допомогти дівчинці побороти недугу можна, перерахувавши кошти на картку № 4149 4978 3895 7225 у ПАТ «Приватбанк» на ім’я батька Володимира Богдановича Кульпака, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, р/р 29244825509100.

Телефон мами дівчинки Галини — (096)403-99-90.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел